Белый дом: Кушнер проведет переговоры на Ближнем Востоке

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отправится на Ближний Восток для возобновления переговоров между Израилем и палестинцами. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, Кушнер по отдельности встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Источники в Белом доме сообщают, что советник Трампа обсудит с ними пути палестино-израильского урегулирования. Утверждается, что мирное соглашение между сторонами конфликта является приоритетным для администрации Трампа.

Трамп назначил Кушнера советником по Ближнему Востоку сразу после своего избрания. В мае он сопровождал президента во время визита в Израиль и Палестинскую автономию.

