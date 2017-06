Кому "перешел дорогу" Магнитский

Новое расследование оффшорной деятельности российских групп показывает, что налоговые сборы, изъятые из российского бюджета через схему возврата налогов, были потрачены не только на личное обогащение. Часть их была использована на то, что совпадает с внешнеполитическим курсом Кремля.

В 2009 году юрист Сергей Магнитский, обслуживающий интересы инвестиционного фонда Hermitage Capital, был убит в московском СИЗО. Дело против него было заведено после того, как он вскрыл хищение 230 миллионов долларов из российского бюджета и обратился в правоохранительные органы. Дело по факту хищения (либо против тех, кого он в этом обвинял) так никогда и не было открыто. Глава Hermitage Capital Ульям Браудер после смерти Магнитского пообещал отследить пути этих денег, чтобы так выяснить, кто стоял за смертью Магнитского. (Подробнее о схеме хищения можно прочитать здесь).

На настоящий момент в связи с "делом Магнитского" в мире открыто 11 уголовных дел, 40 миллионов долларов заморожены на счетах. Данные о том, как были потрачены остальные 190 миллионов, продолжают всплывать.

Личное обогащение

Hermitage Capital отследил покупки всех лиц, ответственных за ведение "дела Магнитского", сотрудников налоговых управлений, в один день вернувших 230 миллионов долларов из налоговых денег подставным владельцам фирм, а также главы финансового учреждения, в которое эти деньги пришли в России.

После смерти Сергея Магнитского подполковник Артем Кузнецов, который вел дело против юриста Hermitage, приобрел в Москве квартиры стоимость около 3 миллионов долларов. Его подчиненный Павел Карпов покупает недвижимость на сумму более миллиона долларов. Глава налоговой инспекции № 28 по Москве Ольга Степанова строит виллу под Москвой – ориентировочная стоимость 8 миллионов долларов. Покупает виллы: на Адриатике вблизи города Бар в Черногории – стоимость около 700 долларов США; в Дубае – на берегу Персидского залива – стоимость около 3 миллионов долларов; а также две квартиры в комплексе "Кемпински Джумейра Пальм Рисорт".

И если покупки Кузнецова и Карпова можно назвать случайным совпадением по времени, то происхождение недвижимости Степановой подвергнуть сомнению сложнее. В 2010 году бывший финансовый советник семьи Степановых Александр Перепиличный предал огласке данные о покупках этой семьи, снабдив рассказ копиями финансовых документов. Платежи осуществлялись со счета компании мужа Степановой Владлена в швейцарском банке Credit Suisse – Quartell Trading. 11,4 миллиона долларов на счете сейчас лежат замороженными в банке по решению Швейцарских правоохранительных органов.

Александр Перепиличный, живший после разоблачения семьи Степановых в Великобритании в графстве Суррей, скончался в 2012 году от отравления гельземием, ядом, который ему подмешали, как полагают британские правоохранительные органы, в суп из щавеля.

Еще около 30 миллионов долларов было потрачено в Великобритании на покупку виллы, оплату яхты и частного самолета, обучение ребенка в элитной школе, роскошное свадебное платье и предметы роскоши. Фамилия получателя этих средств в Великобритании не разглашается, однако пришли они из офшоров, собственником которых является Дмитрий Клюев, ранее владевший Универсальным банком сбережений. Именно в этот банк, по решению налоговой инспекции № 28 по Москве, были перечислены 230 миллионов долларов из российского бюджета.

Актив Ролдугина

В апреле 2016 года независимый Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) получил доступ к так называемому "панамскому досье", в котором обнаружил, что часть "денег Магнитского", а именно 800 тысяч долларов, пришли в офшор, единственным владельцем которого был друг Владимира Путина Сергей Ролдугин. После операции с хищением уплаченных налогов деньги стали расходиться по счетам многочисленных подставных фирм, полагают расследования в OCCRP. "Две из них – зарегистрированные в Молдове Elenast-Com SRL, официальным адресом которой был блочный дом советской постройки, и Bunicon-Impex SRL с адресом в заброшенном доме в Кишиневе.

В феврале 2008 года часть похищенных денег Elenast и Bunicon перевели зарегистрированной на БВО компании Vanterey Union Inc., которая, в свою очередь, перечислила их британской Roberta Transit LLP. Последняя переправила эти средства, а также средства от других связанных с ними компаний (в совокупности два миллиона долларов) в адрес Delco. Переводы следовали один за другим, и все оказались на счетах Delco в течение месяца.

Помимо Vanterey Union Inc. деньги на счета Roberta Transit LLP направляли еще три компании, фигурирующие в "деле Магнитского": Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. и Zarina Group Inc. И, как и Vanterey Union Inc., Zarina Group Inc. в феврале 2008 года также была адресатом переводов от двух упомянутых липовых фирм из Молдовы.

Через два месяца Delco приобрела у Ролдугина акции "Роснефти", а спустя еще месяц, в мае, перечислила компании виолончелиста 800 тысяч долларов", – так представляет схему отмывания денег Центр по исследованию коррупции и организованной преступности.

Дальнейшая судьба этих 800 тысяч неизвестна – документальных свидетельств того, что они были потрачены на скрипки или другие музыкальные инструменты, либо остались лежать где-то в активах, нет.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung нашла в "панамском досье" связь между "делом Магнитского" и вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.

По данным издания, компания Zibar Management в 2012 году перевела порядка 336 тысяч долларов на счет принадлежавшей Ликсутову фирмы Transgroup Invest, которую он позже переписал на свою супругу. Но эти средства, верятно, следует отнести к графе "личное обогращение".

Химическое оружие

16 июня 2017 года телекомпания CNN опубликовала данные своего расследования, из которого следует, что 900 тысяч долларов из "денег Магнитского" были переведены на счет сирийского бизнесмена, тесно связанного с программой создания химического оружия режимом Башара Асада. В распоряжении CNN оказались копия контракта между принадлежавшей мужу Ольги Степановой Quartell Trading и офшорной компанией Balec Ventures. Владелец зарегистрированной на Вергинских островах фирмы Balec Ventures – Исса аз-Зейди, владелец еще нескольких компаний с нулевым или близким к нулевому капиталу. Однако две из его компаний в 2014 году попали в санкционный список США за связь с Научно-исследовательским центром, который ведет разработку химического оружия в Сирии.

По данным CNN, между Quartell Trading и Balec Ventures был заключен договор на поставку какой-то (в контракте это не описано) мебели. Quartell Trading, утверждает CNN, сделала денежный перевод 25 января 2008 года. Радио Свобода не нашла следов этой транзакции в выписке из банковского счета Quartell Trading, хотя переводы на неопределенный счет сумм в 600 и 300 тысяч долларов в конце января 2008 года присутствуют.

Известно также, что Federal Bank of the Middle East (FBME), в котором у Balec Ventures был счет, утвердил этот перевод 30 января 2008 года с пометкой, что речь об отмывании денег не идет.

Неизвестно, пошли ли именно эти деньги на развитие сирийского химического оружия или они просто послужили интересам человека, который, по данным правительства США, связан с военной химической программой Асада. При любом развитии событий это первый из известных случай, когда "деньги Магнитского" пошли не на личное обогащение, а на поддержание того, что созвучно внешнеполитическим установкам Кремля.