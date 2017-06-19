Генерал Данфорд: США намерены восстановить канал связи с "русскими" в Сирии

Командование США подтвердило, что в воскресенье американский самолет F-18 Super Hornet сбил сирийский истребитель Су-22 после того, как он нанес удар вблизи позиций Сирийских демократических сил, которые сотрудничают с американцами в борьбе против "Исламского государства".

Министерство обороны России заявило, что будет считать самолеты международной коалиции в Сирии к западу от реки Евфрат воздушными целями. Заявление сделано после того, как в воскресенье американский истребитель сбил самолет ВВС Сирии.

Москва осудила уничтожение истребителя Су-22 сирийской правительственной армии. Несмотря на заявление России, генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов, заявил в Вашингтоне, что власти пытаются восстановить канал связи для предотвращения инцидентов. Генерал отметил, что в прошлом усилия по деэскалации "срабатывали успешно".

Российское командование заявило, что коалиционные силы не использовали существующий канал связи между авиабазой Эль-Удейд (Катар) и авиабазой Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

В заявлении российского министерства обороны говорится, что, начиная с понедельника, российские силы будут брать на сопровождение все самолеты и беспилотники международной коалиции во главе с США, обнаруженные к западу от реки Евфрат. Российские военные будут считать их "воздушными целями".

Москва потребовала от американского командования тщательного расследования инцидента с представлением его результатов.

Россия, являющаяся одним из главных союзников сирийского президента Башара Асада, предоставляет воздушную поддержку правительственной операции против запрещённой в России экстремистской группировки "Исламское государство" с 2015 года.