НАТО: переброска войск и техники на восточный фланг завершена

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил о завершении передислокации войск Североатлантического союза на в страны Балтии и Польшу. Выступая на военной базе Адажи, в 20 километрах от Риги, глава НАТО подчеркнул, что обещание, взятое на себя год назад в Варшаве, союзники выполнили.

Столтенберг считает количество войск в регионе достаточным. В то же время Генеральный секретарь НАТО призвал к поиску путей для диалога с Москвой.

Североатлантический союз на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске военнослужащих и техники на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине. Германия была призвана осуществить командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составляет около 1200 человек. Примерно такой же численности будут батальоны в других трех странах. США будут командовать подразделениями НАТО в Польше, британцы – в Эстонии, а канадцы – в Латвии. Войска оснащены многими десятками танков, боевых машин и артиллерийских установок.

Основная часть военной техники и военнослужащих из Германии были отправлены в Литву зимой и весной. Позднее к ним присоединились солдаты из Нидерландов, сообщила "Немецкая волна".