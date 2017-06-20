Палата представителей отложила голосование по санкциям против РФ

Палата представителей Конгресса США отправила законопроект, который предусматриваетновые санкции в отношении России, на рассмотрение в комитет по международным делам. Об этом сообщает Associated Press.

Такое решение вызвало критику со стороны членов Демократической партии. По их мнению, затягивание с принятием законопроекта может позволить сторонникам президента Трампа ослабить давление на Россию.

На прошлой неделе документ, ужесточающий ограничительные меры в отношении России за её вмешательство в американскую президентскую кампанию, был принят Сенатом.

Под новые санкции могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Ограничения также могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу, антироссийские санкции переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены без одобрения Конгрессом США.

Перед голосованием в Сенате госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупреждал, что принятие нового пакета антироссийских санкций может перекрыть каналы связи с Москвой, сохранение которых представляется ему крайне важным.