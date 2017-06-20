ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

С жалобой в ЕСПЧ обратились ЛГБТ-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и основатель сообщества GayRussia Николай Алексеев. Все они с 2009 по 2012 годы привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Заявители утверждали, что закон нарушил их право на свободу выражения мнений.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить трем заявителям совокупно более 49 тысяч евро, в том числе компенсации за причинение морального ущерба, а также возместить судебные расходы.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков в России приняли летом 2013 года. За это грозит штраф до 5 тысяч рублей, а если пропаганда велась в интернете – до 100 тысяч рублей. С 2014 по 2016 годы по этому закону в России оштрафовали 14 человек.