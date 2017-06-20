Установлена личность напавшего на полицейских в Париже

Полиция Франции установила личность водителя автомобиля, который врезался в полицейский микроавтобус на Елисейских полях в Париже в понедельник. Это Адам Дзазири. Ему 31 год, и он имел разрешение на оружие, так как занимался стрельбой в спортивном клубе. Об этом сообщает агентство France Press, со ссылкой на следствие.
Дзазири находился под наблюдением по подозрению в связях с радикальными исламистами. Разрешение на оружие он получил до того, как попал в поле зрения спецслужб.
В квартире злоумышленника следователи обнаружили склад с оружием.В ходе обысков полиция допросила родственников нападавшего и задержала его отца, бывшую жену, брата и еще одну родственницу.
19 июня водитель на автомобиле Renault Megane протаранил полицейский микроавтобус на Елисейских полях в Париже. Виновник столкновения погиб. Пострадавших нет. На месте преступления полицейские обнаружили в автомобиле нападавшего автомат Калашникова, пистолеты и бутылки с бензином. Расследование ведет антитеррористической отделение прокуратуры Парижа.
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