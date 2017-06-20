Традиции гуманизма и "реабилитация" у батареи

12 июня в Москве и Петербурге были задержаны сотни людей, а в Екатеринбурге все прошло тихо-мирно - более того, на митинге против коррупции выступил сам мэр города, Евгений Ройзман.

Ройзман не скрывает хороших отношений с Алексеем Навальным, но в губернаторы решил идти от "Яблока". Только это может дать ему какой-то шанс быть зарегистрированным. На конференцию местного "Яблока" в Екатеринбург прилетел сам Григорий Явлинский - но основателя "Яблока" и Ройзмана ждал неприятный сюрприз. Подробнее в репортаже Znak.com:

«Мы планировали это сделать сегодня на конференции реготделения в Екатеринбурге, но, в связи с тем что председатель [реготделения Юрий Переверзев] вышел из „Яблока“ и заявил о выходе делегатов, мы это сделаем в Москве. Такое бывает. Предполагаю, что на него (на Переверзева. — Znak.com) было оказано давление в форме шантажа или подкупа. В любом случае факт остается фактом — сегодня кворума нет, проводить конференцию невозможно», — сказал Явлинский Znak.com.

Так события излагает в своем Фейсбуке сама ​Партия Яблоко:

Увы, не все могут выдержать давление властей. Поэтому Ройзмана в губернаторы выдвинет федеральное Бюро «Яблока». Это будет в понедельник, послезавтра <заседание перенесено на среду - РС>.



Председатель Свердловского «Яблока» Юрий Переверзев под давлением местной администрации вышел из партии и сорвал кворум региональной конференции, которая сегодня должна была выдвинуть Евгения Ройзмана в губернаторы. Но выдвижение Ройзмана все равно состоится.

Эксперты и активисты обсуждают, как мог получиться такой конфуз с региональным отделением. Контролирует ли Явлинский собственную партию?

Alexander Kynev

"Яблоко" в привычном амплуа (напомню как кинули с выдвижением ряд потенциальных кандидатов в Мосгордуму в 2014)

Кирилл Шулика

Если вы думаете, что самое дно это федеральное "Яблоко", то ошибаетесь, самое дно это региональные отделения. На федеральном уровне партия заигрывает с Кремлем, но как-то еще пытается создать хотя бы видимость соблюдения норм приличия, то в регионах отделения просто ложатся полностью под местную власть без всякого стеснения. И Явлинский до них далеко, губернатор ближе. Вот Зубков, скажем, в Ярославле сажал Урлашова, будучи адвокатом доносчика Шмелева. Теперь Бог его наказал уголовным делом и отделение у него не Явлинский отнял, а представители местных элит, то есть известные даже за пределами области пашики. Поставили во главе партячейки бывшего соратника Урлашова Виноградова и теперь двигают его в губернаторы, решая свои задачи.

Так что сейчас у партии варианта два - либо ее закроют, либо ее поставят под контроль через региональные отделения. И ставить под контроль будет совсем не Кириенко, а какие-то совсем безликие вице-губернаторы по внутренней политике.

Николай Подосокорский

В том, что свердловское "Яблоко" отказалось утверждать Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы вопреки всем договоренностям, для меня нет ничего неожиданного. Потому что местные отделения партии (возможно, за исключением двух столиц и еще нескольких регионов вроде Псковской области, где Шлосберг) давно живут своей собственной жизнью и зачастую находятся под контролем губернаторов и силовиков. Ровно год назад я подробно писал, почему я больше не голосую за эту партию - у нас тогда в избирательный список на выборах в Новгородскую областную думу от регионального отделения включили несколько откровенных провокаторов, а само РО также раскололось незадолго до выборов. <...>

Последние заявления г-на Явлинского, осуждающие акции протеста 12 июня, также весьма показательны. "Яблоко" предлагает нам потерпеть еще лет 20, пока политическая ситуация сама собой не наладится, до тех же пор пытаться участвовать в "честных выборах", - но то, насколько честно они проводятся, можно видеть хотя бы на примере Ройзмана.

Ekaterina Vinokurova

В Екатеринбурге "Яблоко" региональное прилагает все усилия, чтобы не выдвинуть Ройзмана кандидатом в губернаторы.

В принципе, вот вам хороший ответ про радикализацию.

А как быть, если нет возможностей людям участвовать в политике?

Какие живые лидеры у вас могут появиться на мертвой поляне, где или надоевшие старцы, или попытки привить искусственные побеги, которые нет, не расцветут, потому что не менее тоскливы, чем старцы?

А никак и ничто.

Fyodor Krasheninnikov

Главная проблема выборов в России - не победить на них, а выдвинуться и зарегистрироваться.

Крашенинников развивает тему на сайте The New Times. Если коротко - даже если "Яблоко" выдвинет-таки Ройзмана, зарегистрировать его не дадут.

Предопределенность исхода выборов, а точнее — заинтересованность в нем региональных и федеральных политических элит, — главное препятствие для участия в них самого известного политика региона, главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Проблема даже не в том, что он может победить на выборах и стать губернатором области, а в том, что своим участием он может внести никому не нужный элемент непредсказуемости. Ведь Куйвашеву, избраннику президента и человеку Собянина, нужна не просто победа, а гарантированная и очевидная победа в первом туре. А этому может помешать любой активный оппонент.

Очевидно, что договориться с Ройзманом о добровольном отказе от участия в выборах не удалось, поэтому были задействованы все имеющиеся у власти возможности по противодействию ему.

Владимир Милов

Вообще-то говоря, система "фильтра", не пускающая на выборы всенародно избранного мэра областного центра = абсурд

Но есть и мнение, что "Яблоко" оконфузилось не срывом выдвижения Ройзмана, а самим фактом этого выдвижения! Мэру и кандидату в губернаторы в Фейбсуке припомнили деятельность созданного им фонда "Город без наркотиков" - деятельность, хотя и принесшую Ройзману популярность, но мягко говоря неоднозначную.

Michael Pojarsky

Давайте я вам расскажу быль про одну известную российскую банду, многие годы занимавшуюся массовым похищением, избиением и убийством людей. В 2002-ом году двоим похищенным этой бандой удалось бежать. Но бандиты их поймали - одного забили до смерти металлической трубой, другого отвезли в лес, облили бензином и сожгли. В 2003-ем году двое членов банды совершили групповое изнасилование. В 2005-ом году еще двое представителей пермского отделения банды (банда работала во многих городах России по франшизе) сели за издевательства над похищенными (которые они сами документировали). В 2010-ом году по обвинению в похищениях, незаконном лишении свободы и истязании был осужден лидер отделения банды в Нижнем Тагиле.

И только лидер этой структуры, подчиненные которого то и дело получали букеты тяжких статей, умудрялся каждый раз выходить сухим из воды. Более того, его общественное признание лишь росло! Зовут этого человека Евгений Ройзман. А называлось предприятие - Фонд Город без наркотиков. Следует отдать должное силе фрейминга и ребрендинга: не похищение, а "реабилитация"; не истязание, а "лечение"; не бригада, а "фонд". И вот ты уже настоящий народный герой. Прямая дорога в депутаты Государственной Думы, а затем и в мэры города. Вопрос: а где тут деньги? Во-первых, брали деньги с родителей "пациентов". Во-вторых, регулярные рейды по квартирам "барыг" (на которых наводили "пациенты" после обработки). Там что-то получали от сочувствующих, тут от РПЦ. В итоге хватало на джип, загородный дом и знаменитую коллекцию икон.

Случай вроде бы обычный. Бандиты вообще не любят называться бандитами. На Юге России, например, могут называться "казаками". Избираться в государственные органы тоже обычное дело. Цапок, например, избирался в местный муниципальный совет, где возглавлял комиссию по бюджету. К успеху шел - не фартануло. Зато Ройзмана артистизм и убедительность кормит по сей день. Даже видным оппозиционером стал - даром, что легче всего его представить на одной трибуне с Милоновым и Мизулиной.

К чему это я все? Да вот к тому, что нынче скандал: партия "Яблоко" в лице местных представителей отказалась выдвигать Ройзмана на очередные выборы. Обвиняют этих представителей в работе на местную власть - не знаю уж на власть они работают или просто оказались приличными людьми, которые не хотят видеть такого персонажа губернатором. Зато теперь Григорий Явлинский объявил о том, что выдвинет его на федеральном уровне. Короткая память в России даже у тех, кто называет себя "либералом". И пепел замученных до смерти наркозависимых не стучит в их сердце. Ведь наркоман - не человек, а удобное пугало, верхом на котором можно въехать в мэрское кресло.

Мнения в комментариях разделились. За свое честное имя пришел побороться сам​ Фонд Город без наркотиков (Ройзман покинул его три года назад):

Ройзман почти три года назад был изгнан именно за то, что использовал фонд исключительно в личных целях, но когда с ним расстались, продолжал рядиться в тогу наркоборца, попутно заявляя, что фонд себя изжил. Фонд работает в строгом соответсвии с законом, просто никто из этого pr для себя не делает. Проектов ещё больше стало! А что до "народного мэра", не приносящего никакой пользы городу, то нужно судить не по количеству попавших к нему на приём, а по результатам. А результаты таковы, что люди приходят к нам и жалуются, что Ройзман ничего, кроме сочувственного покачивания головой, не сделал. Люди выбирали не соседа по скамейке в парке, которому можно выговориться, а мэра, который обещал выгнать коррупционеров из администрации. На фоне этого, посты, объявляющие ФГБН бандой уголовников, являются попыткой его дикредитации, и оставаться без ответа не могут.

Немало комментаторов в принципе подтверждают обвинения, высказанные Пожарским.

Mikhail Makogon

Как человек родившийся и проживший большую часть жизни в Нижнем Тагиле, своими глазами наблюдавший деятельность местной ячейки, возглавляемой Бычковым (который так же подался в видные оппозиционеры и издатели, содержит либеральный листок "Между строк") - подпишусь под каждым словом.



Маленькую вишенку на торт докину: наш местный ГБН работал бок о бок с фондом "Чистый город" (они даже делили один офис), возглавляем ни кем-нибудь, а Андреем Лендой, в то время - активным ОНФ-комсомольцем, автором письма "простых тагильских рабочих" Путину (того самого, февраля 12-го), нынешним главой аппарата администрации города, автором запрета на проведение митинга 26 марта с формулировкой, что мероприятие "противоречит интересам доктрины информационной безопасности России".

Но многие вступились за Ройзмана:

Irina Seller

А сведения достоверны, простите? Этих шеф-редактора и главного редактора гугл вообще не знает, а Дынин ничем, кроме очень тенденциозных и бездарно-пропагандистских статей и роликов против Ройзмана, не представлен. (независимо от личности Ройзмана, судить не берусь, всё-таки убийство и изнасилование - обвинения серьёзные).

Fanny Paverman

Ройзман человек дела и он это доказывает тихим многолетним трудом в рамках российских возможностей.конечно,он у власти-бельмо в глазу-прийдется и самим браться за дело.. а.они этого не умеют...

Evgeny Usoltsev

Написал ерунду! Попробуй напечатай этот текст в екатеринбургской газетенке и никто больше не вспомнит кто такой ты был михаил пожарский а все потому что благодарные матери, спасенных Ройзманом бывших наркоманов, тебя просто распнут где нибудь в подъезде многоэтажки.

Sergey Zhavoronkov

Ройзман лично участвовал в организации этих преступлений? (предположим, что они были). Получал с этого выгоду? (признак банды, как скажет любой юрист, это получение главарем выгоды от подчиненных). А практику франшиз он давно прекратил, именно потому что на расстоянии невозможно контролировать (был еще печальный опыт в Москве Федорея-нейролога, который "да он же упоротый"). И конечно не скажу, что глас народа глас божий, но такая его популярность не случайна. "Ходят слухи". И эти слухи в основном позитивные. Не согласен с его позицией по конопле, но в целом за долгую достаточно уже деятельность он не сморозил ничего гадкого. Никакого крымнаш и т.п.

Michael Pojarsky

Выгоду от ГБН он получал вполне очевидную. Это вообще трамплин его политической карьеры. Преступления - следствие организации работы фонда, в котором одни отсидевшие бывшие наркоманы надзирали за другими. Ройзман может и не замешан в преступлениях непосредственно, но он создал структуру, за которой избиения, пытки и убийства. Как минимум человек с такой репутацией не должен заниматься политикой и уж точно получать поддержку со стороны либералов. Насчет народной популярности - у Путина она тоже есть.

Другие комментаторы обратили внимание прежде всего на позицию "Яблока".

Vsevolod Chernozub

Явлинский и "Яблоко", поддерживающие Ройзмана, это цимес или форшмак? Впрочем, Ковалёва, ходатайствовавшего за Япончика, никогда не переплюнуть. Там такие традиции интеллигентности, гуманизма и либерализма заложены в партию при создании - на уровне РПЦ.

Смешной формальный аргумент: председателя свердловской ячейки "запугали" и "купили", вот он и не согласился Ройзмана выдвигать. Ага. Да всё руководство партии гнать надо, если оно не выдвигает на выборы лидера региональной ячейки.

Это либо идиоты, не способные в одном из важнейших регионов найти толкового руководителя. Либо кидалы, в грош не ставящие командную игру, корпоративную этику, взаимоответственность и прочие сложные вещи.

Semen Burd

Когда партия выдвигает своих все говорят, что нет шансов и это пустое. Когда партия выдвигает популярного, пусть и спорного политика и сталкивается с давлением, это форшмак. Выдвигать там предлагали местного начинающего бизнесмена, который не имел шанса пройти муниципальный фильтр. Вообще выборы губернатора мало осмыслены в России. Это же назначение по сути... Не понимаю твоих претензий вообще

Вслед за "Яблоком" о намерении выдвинуть кандидатуру Ройзмана заявил и ПАРНАС (мэр, впрочем, отказался от предложения). Это вызвало новые упреки в адрес либералов.

​David Homak

Ой. Меня упрекнули в том, что я пишу гадости про Ройзмана за деньги.

А чо, можно было?

Наиболее жаркие дискуссии разгорелись под постом, который написал ​Александр Шмелев:

Читая критически мыслящих сограждан, постоянно вспоминаю классический анекдот о том, как в аду у котлов с представителями всех наций стоит усиленная охрана, и лишь русские предоставлены сами себе - поскольку стоит одному начать вылезать из кипящего масла, как остальные мигом его назад затаскивают.

Ровно по этой модели: как только у нас появляется оппозиционный политик, хотя бы немного выделяющийся из стандартного ряда "на-прошлых-выборах-мы-набрали-1,6%-но-на-этих-планируем-поднажать-и-добиться-1,7%", остальные противники действующего режима сразу же начинают выискивать у него разнообразные недостатки, из-за которых его ни в коем случае нельзя поддерживать.

Предыдущие несколько месяцев все наперебой обсуждали Навального (он не помнит наизусть Википедию! в юные годы писал в интернете глупости!! слетал на несколько дней в Испанию!!! неточно называет "цензурой" увольнение опубликовавших крамольную статью журналистов!!!! не нужно нам таких кандидатов, лучше пусть останется вечный Путин и наши родные 1,6%)

Теперь пришла очередь Ройзмана — на мой взгляд, оппозиционного политика №2 в современной РФ (по перспективам и потенциалу).

Третий день постоянно натыкаюсь в ленте на шутки про "приковать к батарее" вперемешку с серьезными обличающими постами и чувствую, это только первые ласточки.

Нет, я не могу сказать, что все претензии к Ройзману в связи с его антинаркотическими рассуждениями и действиями совсем уж не обоснованы.

Действительно, многие его публичные высказывания о наркозависимости, на мой вкус, по уровню варварства примерно соответствуют высказываниям какого-нибудь Милонова о гомосексуальности. А деятельность "Города без наркотиков" начала 2000-х вызывает очень много вопросов (мягко сказать).

Тем не менее я совершенно не понимаю, какое отношение это имеет к его нынешней попытке выдвинуться в губернаторы Свердловской области.

Такое чувство, что мы живем в условиях развитой демократии, где непростительными прегрешениями являются оральный секс с практиканткой, наем к себе в помощницы собственной жены или разногласия по вопросу налоговых ставок.

В то время как в реальности у нас вокруг жесткая автократия, непрерывно ведущая войны со всеми подряд, где чуть ли не на каждом из представителей действующей власти десятки трупов и многомиллиардные хищения.

И яркие политики, готовые бросить вызов этой автократической системе и способный нанести ей реальный ущерб — на вес золота. <...>

Поэтому, безусловно, я поддерживаю выдвижение Евгения в губернаторы, болею за его победу и желаю удачи!

А разные мелочи обсудим потом, после выборов.

Сейчас не время.

Ostap Karmodi

И то верно - кгбэшника россияне себе уже выбрали, почему бы теперь не выбрать бандита? Что может пойти не так?



А разные мелочи, типа принудительного удержания людей в заключении и пыток, обсудим потом, после выборов. Потому что мы всегда так делаем.

Александр Шмелев

Да нет, всегда мы делаем ровно наоборот - находим кучу недостатков у всех альтернативных кандидатов еще до выборов, вследствие чего никаких выборов не проводим, а соглашаемся на пролонгацию полномочий тех, кто уже у власти. Но не вопрос, давайте подождем еще лет 500, авось на землю когда-нибудь снизойдет ангел во плоти, без единого недостатка, вот тогда у нас и будут конкурентные выборы

Artemis Davleyev

Он отрицает базовые свободы и ценности человека и по сути бандит, который прикрываясь борьбой с наркотиками сделал себя имя

Michael Pojarsky

Проблема с Ройзманом не в его взглядах, а в том, что в его фонде убивали и насиловали людей. Что-то мне подсказывает, что людям, которые не имеют ничего против убийств и изнасилований, не стоит вручать власть. Даже в самой хреновой ситуации.

В комментарии пришел сам Евгений Ройзман:

Послушайте, у нас в Екатеринбурге была наркокатастрофа. Кололись везде: в школах, во дворах, в секциях. Скорые с обочин трупы собирали. В Цыганском посёлке, за домами , в гаражах трупы оттаявшие по весне находили. И власть говорила, что бороться с этим невозможно. Мы подняли восстание против наркоторговцев и у нас получилось блокировать посёлок и тут же к нам родители потащили наркоманов: кого силой, кого уговорами, кого в багажнике... У нас в реабилитационных центрах в некоторые моменты доходило до 320( триста двадцать!) человек. Не пробовали никогда хоть с одним справиться? А у нас только на карантине по пятьдесят бывало. Мы спасли тысячи людей. Я каждый день встречаю в городе своих бывших реабилитантов. Конечно, никаких пыток не было. ( для любого наркомана отсутствие героина - это самая жестокая пытка, истязание и унижение). Да, мы делали это так, и у нас получалось спасать людей. Расскажите, как это делали вы?

В споре о методах реабилитации наркоманов опять не родилась истина - Ройзман, кажется, по прежнему утвержден в благотворности батареи.

Ostap Karmodi

Хотел было написать, что то, с каким энтузиазмом массы вроде бы свободолюбивых и либеральных граждан бросились предлагать свою поддержку Ройзману - очень тревожный симптом.

Но какой там <...> "тревожный симптом" Это не "тревожный симптом", это <абсолютный кошмар>. Это окончательное свидетельство того, что за 17 лет, прошедших с объявления СПС о поддержке Путина, российская интеллигенция НЕ ПОНЯЛА ВООБЩЕ <НИЧЕГО>.

Sergej Sumlenny

ну не поняла. И что, это трагедия, что ли? Она последние 200 лет ничего не понимает.

Кстати, о Навальном и том, должна ли интеллигенция его поддерживать, в эти дни тоже идет дискуссия. Вполне характерный пост написал Альфред Кох:

Во-первых, стало окончательно ясно, что у оппозиции нет никакого другого лидера, кроме Навального. Характерно, что именно сейчас яблочники (от Шлосберга до Явлинского) кинулись его жестко и бескомпромиссно критиковать. Такая реакция Яблока - лакмусовая бумажка: значит появился реальный лидер.

Теперь вопрос формулируется просто: если ты действительно хочешь сменить власть в стране - то нужно поддерживать Навального. Ни у кого нет такой разветвленной и мощной инфраструктуры по всей стране, ни у кого нет такой аудитории и такой узнаваемости, никто так не популярен и т.д. <...>

Проще говоря "проект Навальный" - это хладнокровная и прагматичная попытка выстроить "идеального" оппозиционного лидера который бы консолидировал всех (!) кто против Путина. Мне это настолько очевидно, что всякий, кто требует от Навального определиться - в моем представлении либо просто болван, либо провокатор.

Нравится ли мне Навальный? Разумеется - нет. Почему? Потому же, почему и всем остальным: потому, что он не определился. Он не правый либерал, он не европеец, он критикует приватизацию, которую я делал. Я могу назвать еще 100 причин почему он мне не нравится. Я даже скажу больше: его борьбы с коррупцией мне противна. Она настолько цинически просчитана, что напоминает мне Ельцина в троллейбусе. Помните этот балаган, который устаивал БН в конце 80-х? До сих пор не могу без отвращения вспоминать об этом...

Мне не нравится, что он плохой полемист, не умеет давать интервью, плохо аргументирует свою позицию в интерактивном режиме, "сдувается" при малейшей очной дуэли, когда визави на него "наезжает". Вспомните как бледно он выглядел в полемике с Чубайсом, с Лебедевым, в интервью с Собчак...

Я пару раз встречался с ним, пару раз с его правой рукой Волковым. Ощущения - те же. Их волнуют только: анализ социологии, изучение фокус-групп, разработка стратегии исходя из реакции электората, разработка целевого месседжа, картинки, слогана, темы... И бесконечная, первобытная наглость. <...>

Наверное, наглость - это единственное, что мне симпатично в Навальном. Он единственный готов играть "не по правилам". Во всяком случае, не по правилам, прописанным Кремлем. Можно сколько угодно его критиковать, но наличие этой наглости - главный аргумент для меня в его пользу. <...>

Выживет ли страна под руководством Навального? Не знаю. Вполне возможно, что и нет. Но у нее хотя бы появится шанс. А при Путине у нее шансов нет. Вот и все. Тут, как говориться, выбора нет. Так легли карты...

И, напоследок, чтобы чуть смягчить пилюлю, я вам скажу главное отличие Навального от Ельцина. Ельцин пришел со старой, еще обкомовской, командой (Лобов, Илюшин и т.д.) А Гайдара и Ко рекрутировал и юзал только тогда, когда они ему были нужны и не угрожали его власти. У Навального же нет старой обкомовской команды. Его люди - люди молодые, без старого, совкового бэкграунда. И вот на них я надеюсь даже больше, чем на самого Навального. Аминь!

Аркадий Бабченко

Слушайте, ну хватит уже писать про Навального и революцию. Алексей Навальный - предпоследний человек, которому нужна революция. Ему нужно плавное и достаточно безболезненное получение власти. А совсем не революция.

Но так не бывает.

В то время как советник Володина Алексей Чадаев считает, что от самого Навального опасности для властей нет -

1. Задрожал ли уже режим, бросились ли уже сатрапы паковать чемоданы, заслышав опять 12-го грозное «кря-кря» на Пушке? Пока, как видно — из серьезных людей никто и не почесался даже.

2. Представляет ли лично Алексей Навальный какую-то реальную угрозу как лидер-кандидат-политик? Только в одном-единственном случае: если кому-нибудь из «наших партнеров» захочется сделать из него «голову Гонгадзе». В живом виде он ни на что из перечисленного не годен. Вопрос не в талантах-компетенциях-способностях; это, в конце концов, как-то тренируемо. Проблема в другом: он псих, баба в штанах, а это уже не починишь. Не лидер.

Но вот "Известия" утверждают, что за Навальным готов идти как минимум один человек - известный "битцевский маньяк" Пичушкин. Вот ударный отрывок из интервью с ним:

— Я ненавижу всех вас, ненавижу эту страну. Сейчас бы ушел в оппозицию. Я плохо знаком с Навальным, как понимаю, он является лидером. За неимением другого я пошел бы с ним с удовольствием.

Собственно, заголовок статьи угадать нетрудно: Битцевский маньяк: «За Навальным я бы пошел с удовольствием».

Подобная незамутненность вызывала оторопь даже у видавших виды ветеранов "Известий" (прежнюю редакцию, напомним, разогнали в прошлом году за слишком рьяную поддержку "русской весны"):

Maxim Sokolov

Касательно известинского интервью с битцевским маньяком

Уместно или неуместно повторять старую политтехнологию "Геи за Явлинского" -- вопрос отдельный.

Но я не могу признать логичным, когда сперва разгоняют отдел мнений, объясняя это тем, что авторы там пишут чрезмерно живо, а у нас теперь установка на солидность (что на практике вылилось в смертную скуку, от которой мухи дохнут), а затем публикуют интервью с серийным убийцей, каковые жареные материалы не всякая желтая газета себе позволяет.

Диалектика какая-то чрезмерная.

Darya Mitina

Я, кoнечнo, на Навальнoгo <плевать> хoтела, - oн мне, мягкo гoвoря, не друг, - нo интервью в "Известиях", ради oднoй фразы написаннoе, этo, кoнечнo, днище за гранью дoбра и зла. Вы ещё у Чикатилo с тoгo света пo скайпу интервью вoзьмите, твари

Комментаторы напомнили, что такой прием российская пресса применяет не впервые.​

Efim Dikiy

с Чикатило так вопросы еще два года назад порешали, почти три. типа, украинский националист он был, сын подтвердил. хотя я эту хохму задолго до сына придумал.

Попытка взять комментарий у сотрудников "Открытой России" не удалась.

Maria Baronova

Звонок.



- Блаблаблабла, Известия, бла, вы наверное знаете, мы теперь Холдинг

- Угу

- Вы можете дать комментарий?

- Ага



- Вот мы съездили в колонию к пожизненно-осужденному Пичушкину и он в том числе сказал, что готов поддержать оппозицию, как вы относитесь к этому и этой идее?

- Простите, как вас зовут?

- Простите, что?

- Зовут вас как?

- Я не слышу

- ЗОВУТ ВАС КАК?!

- Анастасия (обиженно)

- Анастасия, я бы хотела в связи с этим сказать, что героиновая наркомания - это очень опасно!

- Что Вы имеете ввиду?

- Что Вам надо слезать с героина! Героин очень вреден для организма, никогда не трогайте опиаты!



- И в связи с чем Вы мне такое говорите?

- В связи с тем, что Вы употребляли героин и теперь у Вас опиатная зависимость. Вам как журналисту надо срочно начать бороться за метадоновую заместительную терапию. У нас в стране тяжелая ситуация с метадоновой терапией. Она запрещена только у нас и в Туркмении.



Автор интервью Александра Красногородская утверждает, что о Навальном у маньяка не спрашивала - тот сам признался в любви к оппозиции.​

Сегодня что только мне ни писали в личку и в комментарии по поводу интервью Пичушкина. Всех задел задел заголовок про Навального. Обвинили в том, что меня специально (!) отправили (!) в колонию к маньяку, чтобы тот сказал, что он за оппозицию. Нормально?

Во время интервью всего-навсего задала ему вопрос про мечту. Он ее и назвал. Понимаю, что многим неравнодушным неприятно такое соседство. Да и не пойдет он с вами, сидит он, и еще 88 лет ему сидеть. А взгляды разделяет, да. И, повторюсь, мечтает об этом.



Это объяснение, впрочем, мало кого убедило.

Сергей Григоров

ЕдРо даже к битцевскому маньяку сходило за интервью. Даже маньяк им в агитации пригодился. Какое следующее дно пробьют?