Уехавший на Украину активист Денис Бахолдин нашелся в СИЗО в Брянске

Уехавший на Украину гражданский активист из Москвы Денис Бахолдин, который с марта не выходил на связь, находится под арестом в следственном изоляторе в Брянске. Об этом "ОВД-Инфо" сообщила его мать.

По её словам, на свидании 5 июня сын рассказал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее, били по ногам и голове, требуя признаться, что он состоит в запрещенном в России движении "Правый сектор". Затем его повезли в отделение Следственного комитета в наручниках и с зимней курткой на голове. По дороге, как сообщил активист, он потерял сознание и чуть не задохнулся.

36-летний Денис Бахолдин, который жил в Киеве с 2014 года, пропал в марте. Он перестал выходить на связь, его страница в Фейсбуке не обновлялась. Недавно выяснилось, что его мать ещё 17 марта получила официальное извещение о том, что Бахолдин был задержан "при попытке нелегально перейти российско-украинскую границу". В конце мая сотрудники ФСБ провели обыск в московской квартире матери активиста, был изъят жесткий диск ее компьютера. По каким статьям уголовного кодекса обвиняется Бахолдин пока неизвестно.

Денис Бахолдин принимал участие в антивоенных пикетах и ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в России. Его неоднократно задерживала полиция. Он дважды отбывал административное наказание. После переезда в Киев он участвовал в пикетах солидарности с российскими политзаключенными.