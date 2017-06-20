Обвиняемый по делу "девочки Лизы" получил условный срок

Житель Берлина, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, которую российская пресса называла "девочкой Лизой", приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осуждённый должен перечислить три тысячи евров фонд помощи жертвам насилия.

Подсудимый признал свою вину, поэтому "девочка Лиза" на процессе не выступала. Суд отметил, что сексуальные действия произошли по обоюдному желанию, но девочке не было 14 лет. В Германии сексуальные контакты с недостригшими этого возраста преследуются законом.

Ранее суд заявил, что эпизоды, инкриминированные обвиняемому, происходили в октябре и ноябре 2015 года. Они никак не связаны с историей об исчезновении "девочки Лизы" в 2016 году.

В январе 2016 года российская пресса сообщила об исчезновении "девочки Лизы" из семьи выходцев из России.Журналисты писали, что ее похитили и изнасиловали мигранты. Российские средства массовой информации обвинили полицию в попытках закрыть дело, чтобы скрыть преступления мигрантов. В стране прошли митингипротив миграционной политики ФРГ. Позднее следствие показало, что похищения и изнасилования не было, но девочка имела сексуальные контакты с совершеннолетними гражданами Германии турецкого происхождения осенью 2015 года.

Глава МИД России Сергей Лавров также упрекнул Берлин в попытке скрыть преступление. Ответ в МИД Германии заявили, что Лавров вмешивается во внутреннюю дискуссию о мигрантах.