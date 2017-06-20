Трех участников Misanthropic division осудили по делу об экстремизме

Суд в Москве во вторник назначил троим участникам запрещенной в России праворадикальной организации Misanthropic division наказания в виде лишения свободы сроком до трех с половиной лет, признав их виновными в экстремизме.

На скамье подсудимых находились Кирилл Халепо, Виталий Царук и Виктор Пехтерев, задержанные летом 2016 года. Всем троим было предъявлено обвинение по статье о возбуждении ненависти или вражды. Утверждается, в частности, что они "вели популяризацию бандеровской идеологии" - сообщает ТАСС.

Халепо дополнительно обвинили в призывах к террористической деятельности. Сам он вину по этой статье отрицал. Мать молодого человека считает дело в отношении него искуственно "раздутым". Она настаивает, что Кирилл Халепо не совершил ни одного реального преступления и лишь репостил чужие записи в социальных сетях.