"Живем у моря, отдавайте деньги"

Эксперты заявляют о снижении туристического потока из России в Крым и полагают, что эта тенденция продлится весь "высокий" сезон. По данным Российского союза туриндустрии, снижение потока туристов на 30 процентов связано с плохой погодой и высокой стоимостью авиабилетов, которые по сравнению с 2016 годом подорожали в полтора раза.

Из-за неблагоприятных погодных условий меньше туристов едут в Краснодарский край, Анапу, Сочи, Абхазию. Специалисты связывают это со стабилизацией курса иностранной валюты и открытием Турции, которая в этом году предложила российским туристам беспрецедентные скидки на отдых.

В 2016 году поток туристов в Крым вырос на 21% и составил почти 5,6 миллионов человек. Воодушевленные туроператоры и отельеры подняли цены на будущий сезон – несмотря на предупреждения Ассоциации российских туроператоров (АТОР), что цены на летний сезон 2017 года завышены и отелям придется объявлять о скидках, чтобы не потерять туристов.

Эксперты туристического бизнеса также говорят о росте стоимости перевозки в Крым на уровне 15–20% в сравнении с прошлым годом. Средний чек "туда-обратно" на июль-август этого года дороже аналогичного периода прошлого года на 19% и составляет 17,8 тысяч рублей. Рост цен на билеты может быть связан и с отменой чартерных рейсов в Симферополь авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

По сравнению с прошлым годом турпоток в Крым уменьшился на 12–15 процентов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации российских туроператоров, которые изучили поток организованного туризма. Основная причина падения спроса на Крым – завышенные цены и открытие турецких курортов, которые предлагают россиянам недорогой и качественный отдых.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, разница между Крымом и Турцией очевидна: за недельный отдых в крымском отеле только с завтраком российский турист заплатит 20–22 тысячи рублей. И это без авиаперелета. Отдых же в турецком отеле 3–4 звезды по системе "все включено" с перелетом в среднем обойдется в 25–35 тысяч рублей. Это должно заставить крымских бизнесменов снижать цены на отдых, полагает Ломидзе:

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К середине сезона цены будут снижаться

– Снижение цен по отдельным объектам уже началось, и мы это предсказывали. Когда наши курорты поймут, что повышение цен не способствует увеличению потока, к середине сезона цены будут снижаться. Пока снижение цен по рынку составляет 5–7 процентов, оно не носит тотальный характер и рассчитано на самостоятельных путешественников, которые уже оплатили свой отдых, говорит Майя Ломидзе.

Туристы, которые выбрали в Турцию, сейчас наслаждаются хорошей погодой, теплым морем и комфортным отдыхом. Житель Нижнего Новгорода Александр Юминов с женой выбрал пятизвездочный отель недалеко от Аланьи – там несколько бассейнов, террасы и веранды с видом на море, знаменитая турецкая система "все включено" – завтрак, полдник, ужин, поздний ужин и ночная еда. Отель заполнен российскими туристами, есть гости из Казахстана и совсем немного немцев, говорит Александр. У него не было поводов жаловаться на неприличное поведение соотечественников, да и музыка в отеле его поразила – там совсем нет российской "попсы". Все это удовольствие, включая трансфер и перелет, обошлось им в 73 тысячи рублей за 9 дней. Каких-то особых мер безопасности, которые обещала принять турецкая сторона, туристы не заметили.

Тем временем из-за прохладной погоды пляжи Крыма пустуют. Живущий в Севастополе журналист Радио Свобода Антон Меснянко говорит, что температура воздуха и воды в море не больше 20 градусов, что сильно уменьшило количество туристов в Севастополе. Такая же картина – в Феодосии, Судаке, Коктебеле, Евпатории. Неудачное начало сезона – еще один повод поговорить о плохом сервисе и высоких ценах на продукты, на которые жалуются не только туристы, но и местные жители:

Цены на продукты выше, чем в Москве

– Цены на продукты выше, чем Москве. Молоко, масло, фрукты – все очень дорого. Это объясняется сложной логистикой, рассказывает Антон, – все завозят через паром, но при этом магазины еще накручивают, списывают это на логистику, а людям деваться некуда – все равно приходится покупать. И бензин здесь дороже, чем на материковой части России. Это влияет и на все остальные цены. Недавно знакомые сравнивали цены в Крыму с ценами в Херсонской области и даже в Киеве, и там, конечно, цены на овощи и фрукты в два раза ниже. У нас все очень дорого.

– ​Будут ли в Крыму снижать цены на отдых?

Местные отельеры будут сидеть с полупустыми отелями, а цены не снизят

– О каких-то мегаскидках в крымских отелях я не слышал. Может быть, они что-то снижают для организованных туристов, но понемножку. И надо учитывать крымскую психологию (и здесь так было всегда) – цены на все завышены, и при этом никто ничего не хочет делать. Люди просто ставят высокий ценник – мы живем в Крыму, мы живем у моря, приезжайте и отдавайте нам свои деньги. И при этом никто не хочет абсолютно ничего делать, чтобы улучшить сервис, обслуживание, создать инфраструктуру. Учитывая эту жадность, я могу прогнозировать, что местные отельеры предпочтут сидеть с полупустыми отелями, чем снижать цены или создавать дополнительные условия, чтобы привлечь людей. Это такая крымская черта, которая была во все времена.

Сотрудник одного из туристических агентств Коктебеля Константин Борзов помогает россиянам бронировать жилье в Крыму. По его наблюдениям, туристов в этом году стало значительно меньше – из-за плохой погоды, высоких цен на отдых и падения доходов самих россиян. Однако снижать цены в летний сезон агентство не собирается – цены на коммунальные расходы растут, а летний сезон слишком короток, говорит Константин:

Кто хотел съездить в Крым - съездил в прошлом году и поставил галочку

– По моим ощущениям, туристов стало меньше не на 30, а на все 40 процентов. Клиентов стало меньше, мы стали меньше зарабатывать. Мое мнение – тот, кто хотел съездить в Крым, съездил в прошлом году и поставил галочку. В следующий раз поедет, когда добраться сюда будет не так проблематично. Билеты на самолет дорогие, автотранспортом добраться непросто. Надо отстоять очередь на паром. Постоянные клиенты, которые могут позволить себе остановиться в Ялте, в "Интуристе", едут. А новые туристы не едут из-за финансовой ситуации или выбирают более дешевые Египет и Турцию, полагает Константин. По его словам, выбор жилья в Коктебеле, пляжи которого в июле-августе все равно будут забиты под завязку, довольно разнообразен: можно снять номер и за полторы тысячи рублей с человека в сутки, и за 300 рублей (эконом-вариант), и апартаменты в 360 квадратных метра за 14 тысяч в сутки. Снижать цены на отдых, по мнению Константина, никто из местных не будет.

В прошлом году хвалили сервис в Крыму – старая мебель, нет ремонта, зато хозяева радушные

Директор по развитию и соучредитель проекта tvil.ru Оксана Шустикова заметила, что посещаемость ресурса, на котором люди бронируют отдых в Крыму и Краснодарском крае, по сравнению с прошлым годом снизилась на пять процентов. Но увеличилось количество туристов, которые бронируют отдых. 41 процент туристов, зашедших на сайт, едут в Краснодарский край, 59 процентов – в Крым. Средняя стоимость жилья в Крыму выросла, а в Краснодарском крае, по наблюдению Оксаны, чуть уменьшилась. Жалобы от туристов, по ее словам, поступают нечасто. В июне этого года туристы жаловались на грязные пляжи в Джубке и Туапсе, а в прошлом году очень хвалили сервис в Крыму – старую мебель и отсутствие ремонта хозяева старались сгладить радушием. А в Сочи и Адлере хозяева были менее приветливы, отметили посетители ресурса.

Часть российских туристов, оставшаяся в этом году без отдыха в Египте, выбирает Турцию, Грецию, Болгарию и Кипр. При этом более 80% жителей России, по данным "Левада-центра", не планирует в этом году зарубежный отдых и не собирается посещать популярные заграничные курорты. Большинство россиян, предпочитающих летом отдыхать на море, поедут в Крым и Краснодарский край.