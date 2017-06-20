В Александрове оштрафована последовательница "Свидетелей Иеговы"

В Александрове во Владимирской области суд оштрафовал местную жительницу за то, что она проводила собрания участников религиозного объединения "Свидетелей Иеговы". Об этом 20 июня сообщил информационно-аналитический центр "Сова". Сумма штрафа неизвестна.

20 мая Верховный суд России по иску Министерства юстиции запретил деятельность "Свидетелей Иеговы", признав организацию экстремистской. После этого участились сообщения о давлении на последователей религиозного движения.

В середине мая Европейский форум за свободу вероисповедания и организация "Права человека без границ" обратились в Верховный суд России с просьбой отменить решение о запрете "Свидетелей Иеговы". Они считают его ограничивающим права человека.