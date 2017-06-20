Путин показал Стоуну фейковое видео о Сирии

Кадры, которые президент России Владимир Путин назвал примером работы российской авиации в Сирии в разговоре с режиссером Оливером Стоуном в его документальном фильме, на самом деле взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане. Об этом сообщает независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

В сериале "Интервью с Путиным" российский президент показывает Стоуну с мобильного устройства видео и сообщает о том, что в нем снята работа российских пилотов в Сирии. В действительности оказалось, что на кадрах запечатлен американский вертолет "Апач" во время боевых действий в Афганистане. Позднее на видео с американским вертолетом был наложен звук записи переговоров украинских летчиков в Донбассе, пишет CIT.

Четырехсерийный документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" основан на беседах с российским президентом. В общей сложности режиссер записал 20 часов интервью. Недавно фильм вышел на американском кабельном канале Showtime. В России премьера фильма состоялась 19 июня на Первом канале.

Оливер Стоун – известный американский режиссер и сценарист, обладатель трех наград "Оскар". Он снял фильмы о Фиделе Кастро, Уго Чавесе, Эво Моралесе. Продюсером картины о Путике является Фернандо Суличин. Он был продюсером фильмов Стоуна о Кастро и Чавесе.

