20 июня отмечается Всемирный день беженцев.

Ровно год назад Ведомство ООН по делам беженцев (UNHCR) запустило проект #WithRefugees по подписанию петиции с призывом к правительствам стран мира о необходимости коллективных усилий и разделения ответственности за судьбу беженцев.

По данным ООН на конец 2016 года, более 65 с половиной миллионов человек в мире являются внутренними беженцами или эмигрантами. Только в 2016 году покинули свои дома из-за вооруженных конфликтов, массового насилия и преследований более 10 миллионов человек. Это – самые высокие показатели за все годы наблюдения ООН за статистикой в данной области. Как заявил в этой связи глава Ведомства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в такой кризисной ситуации острее, чем когда-либо, стоит вопрос солидарной позиции по вопросам оказания помощи.

Только из-за гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, страну покинули 5 с половиной миллионов человек, еще 6 с половиной – стали внутренними беженцами. Гражданская война в Южном Судане, начавшаяся в декабре 2013 года, сделала беженцами почти треть населения страны – 3 миллиона 700 тысяч человек.

Из-за резкой нехватки средств на поддержку миллионов внутренних беженцев в странах Ближнего Востока ООН запустила программу, которая позволит направить на эти цели часть пожертвований, которые мусульмане обычно передают государственным учреждениями на помощь бедным. Как это предписано Кораном, мусульманин жертвуют бедным порядка двух с половиной процентов любых ежегодных накоплений – так называемый "закат", религиозный "очистительный" налог. В мусульманских странах в целом он составляет ежегодно от 20 до 30 миллиардов долларов.

Американская кофейная компания Starbucks объявила о намерении до 2022 года нанять две с половиной тысячи мигрантов для работы в ее европейской сети. Это – часть глобальной программы Starbucks по трудоустройству десяти тысяч беженцев по всему миру. Компания планирует сотрудничать с гуманитарными миссиями в Великобритании, Франции, Австрии, Швейцарии, Испании, Португалии, Германии и Нидерландах.

В рамках программы ООН, финансируемой Германией, тысячи сирийских беженцев, находящихся в курдских районах на севере Ирана, обучаются фермерству и пчеловодству.

