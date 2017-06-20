"Не в порядке с приоритетами"

Накануне в Москве задержали Алексея Малобродского - бывшего директора "Гоголь-центра" (он уже два года как покинул театр). Он переведен из статуса свидетеля в подозреваемые, суд по мере пресечения - в среду. Случившееся снова всколыхнуло Фейсбук:

Maria Tyrina

Прекратите этот ад и трэш!!! Ну невозможно же уже!

Все, кто знает АА, кто знает, насколько он честный и прекрасный человек, кто с ним работал и сталкивался - звоните мне, пишите, нам нужны ваши подписи!!! Подписи нужны завтра. Я в центре, на Китай-Городе.

Если Вы с ним, с нами сотрудничали как организация, напишите, плиз, от организации, лучше много писем. Всем откликнувшимся, помогающим, участвующим - огромное спасибо!

Anton Batagov

Задержан Алексей Малобродский (для тех, кто не знает – бывший директор Гоголь-центра). Государство Российское подозревает его в хищении государственных денег. То есть, дескать, смотрите: вы митингуете против воровства – мы принимаем меры! Вот он, укравший деньги! Те, кто каждый год перекапывают всю Москву, переукладывают асфальт и плитку, гоняют по городу тысячи единиц техники, имитирующей уборку, "капитально ремонтируют" наши дома несколько лет подряд, "украшают" город километрами фанерных декораций, лампочек, искусственных цветов и прочих предметов первой необходимости, посыпают город толстым слоем реагента, превратившего Москву в Чернобыль, (про "реновацию" я уже даже не говорю) – и воруют ТАКИЕ суммы, для исчисления которых не хватит цифр, - это не воры. А те, благодаря кому несколько лет существовал проект Платформа, одно из самых ярких явлений в нашей музыке за всю ее историю – это воры. <...>

До чего же узнаваема стилистика вот этого, государственного, театра устрашения!

В любую секунду любой человек может оказаться "вором", которого показательно "привлекут". Неважно, чем мы занимаемся - искусством, наукой, вовсе не обязательно бизнесом. Невиновных у нас нет.

Ксения Ларина

Алексей Малобродский задержан. Бывший директор Гоголь-центра.

Не унимаются.

Леша знал, что вокруг него аресты. И никуда не бежал. Потому что был уверен, что ничего ему предъявить невозможно! И вот.

Видать не хватает им улик, рыщут как свиньи вокруг дубов.

Леша, спокойно.​

Пока идет сбор подписей и обращений, "Дождь" пубикует "инсайд", уже довольно долгое время циркулирующий по соцсетям -

Несмотря на новое задержание по делу «Седьмой студии» ее основатель Кирилл Серебренников может избежать уголовного преследования. За худрука «Гоголь-центра», как стало известно Дождю, заступились перед президентом Владимиром Путиным не только деятели культуры, но и влиятельные политики и чиновники, в том числе из правительства, и получили обнадеживающие сигналы.

Как рассказали Дождю несколько собеседников, близких к правительству и самому Серебренникову, в конце мая за режиссера заступались перед Путиным высокопоставленные чиновники и политики, в том числе из правительства. Они лично просили Путина не допустить уголовного преследования режиссера. В итоге они получили ответ, из которого следует, что тюрьма театральному режиссеру уже не грозит.

При этом вначале Следственный комитет выступал за арест режиссера, но затем изменил свое мнение и оставил его в статусе свидетеля. Зато "отыгрались" на Малобродском.

Поскольку сам Серебренников случившееся не комментирует (а у Пескова комментариев традиционно нет), ситуация продолжает оставаться двусмысленной.

Ellyna Oiqumena Yastremskaya

А что с бухгалтером? Все как-то резко забыли, что она есть. Правильно, она же не Кирилл Серебренников.

Сразу несколько комментаторов выступили с критикой как Серебренникова, так и публики, продолжающей ходить в Гоголь-центр, как ни в чем не бывало.

Marina Koroleva

Можно, конечно, и дальше ходить в Гоголь-центр на спектакли и обсуждать их художественные достоинства. В антракте заказывать смузи в буфете. А режиссер, которого друзья - честь им и хвала - вывели из-под удара, может и дальше молчать, как будто теперь все ок, жизнь продолжается и вот это всё.

Но вот уже три человека сидят, одна из них - немолодая женщина.

И воля ваша, есть в таком положении вещей что-то глубоко ненормальное. Какой-то сбой всех настроек.

Илья Новиков

Когда пришли за Гоголь-центром, я молчал, потому что я не понимаю и не люблю театр, хотя и верю вам всем на слово, что этот ваш Серебренников - чертов гений современности. И за Серебренникова я спокоен, и знаю, что за него вы и без меня заступитесь. Но вот сажают в сизо немолодую тетку-бухгалтера. Как и тысячи других немолодых теток-бухгалтеров по всей стране. Они как шахтерские канарейки, всегда первые на посадку, когда что-то идет не так. Их же можно брать голыми руками. И показания они начинают давать сразу, и сидят потом тихо, только плачут и просят отпустить к детям.

И все это <...> не останавливает спектакли. Сегодня дают "Русские сказки", завтра "Ближе", все билеты проданы, искусство должно продолжаться, несмотря ни на что. Путин вот дал понять, что к артистам претензий нет, можно спокойно работать. Сегодня еще задержали бывшего директора Малобродского, но и это не должно сказаться на театре и на зрителях. Следственные органы делают свое дело, работники искусства свое. А может там действительно были хищения? Бухгалтеров банков ведь сажают, почему в театре должно быть иначе? Бухгалтер везде бухгалтер, и закон у нас для всех один. Почему зритель должен страдать?

Если вы не понимаете, что во всем этом не так, у вас <кошмар> как не в порядке с приоритетами.

Есть правда и такое мнение:

Елена Калинина

Кирилл не молчал. Мы же не знаем, что он делает реально для помощи пострадавшим коллегам...