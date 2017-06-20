Вашингтон ужесточил санкции против граждан и компаний РФ и Украины

Министерство финансов США ужесточило санкции против физических и юридических лиц России и Украины.

На сайте ведомства размещен новый "черный список", в который, в частности, включены российская частная военная компания "Вагнер" и ее предполагаемый глава Дмитрий Уткин, кейтеринговая компания "Конкорд" Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", байк-центр и охранное предприятие "Волк" лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова, известного под кличкой Хирург, представитель президента России по связям с организациями соотечественников Александр Бабаков и ряд лиц из его ближайшего окружения (Бабаков владеет гостиницей в Киеве, около которой в марте был убит экс-депутат Госдумы Геннадий Вороненков).

Под санкции попали также несколько банков, работающих в аннексированном Россией Крыму, генеральный прокурор и глава ФСИН Крыма, самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и несколько деятелей сепаратистов, действующих на востоке Украины.