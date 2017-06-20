Пакистан построит ограждение на границе с Афганистаном

Власти Пакистана в скором времени начнут строительство ограждения на границе Афганистаном. Исламабад объясняет эти планы необходимостью усилить безопасность своих границ.

В заявлении, обнародованном во вторник, 20 июня, сообщается, что первый этап строительства включает районы Бажаур, Мохманд и Хайбер. Все три района рассматриваются Исламабадом как места наиболее активного пересечения границы различными вооружёнными отрядами. Будут построены заставы и контрольно-пропускные пункты, оснащённые наблюдательной аппаратурой для контроля пограничных территорий.

Протяженность общей границы между Пакистаном и Афганистаном составляет 2 тысячи 400 километров. Пакистан считает её международно-признанной границей. Афганистан никогда не признавал международно-правовой статус границы с Пакистаном. Между двумя странами ежегодно передвигаются племена кочевников. Нередко вместе с ними границу пересекают и члены вооружённых формирований.