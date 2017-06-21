Глава Uber Трэвис Каланик ушёл в отставку под давлением акционеров

Основатель Uber, миллиардер Трэвис Каланик ушел в отставку с поста главы транспортной компании, предоставляющей услуги такси во многих странах мира. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Каланик покинул свой пост под давлением пяти крупных акционеров, которые направили ему письмо с требованием уйти. Совещание, после которого Каланик согласился на отставку, длилось несколько часов, и было "драматичным", пишет газета. По словам Каланика, он принял решение уступить требованию акционеров, так как предан компании и хочет, чтобы Uber могла двигаться дальше, а не отвлекаться на очередной конфликт.

В начале июня по итогам рассмотрения жалоб сотрудников компании на сексизм и сексуальные домогательства из Uber уволили более 20 сотрудников.

В феврале после многочисленных критических высказываний в свой адрес Каланик объявил о решении выйти из консультативной группы при президенте США Дональде Трампе. Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа Трампа.