BuzzFeed обнаружило "российский след" в смерти 14 человек в Британии

Британский судебно-медицинский эксперт, обнаруживший в крови Александра Литвиненко следы радиоактивного полония, был убит. Об этом сообщает интернет-издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американских спецслужбах. Мэтью Панчер был найден мертвым в мае прошлого года — через пять месяцев после возвращения из России. В заключении судмедэксперта говорится, что его смерть была самоубийством. Официального подтверждения сообщению BuzzFeed нет.

Панчер умер в своем доме от потери крови в результате множественных ножевых ранений. Патологоанатом, вскрывший его тело, заявил, что удары ножом Панчер "наносил себе сам".

Издание также утверждает, что за время нахождения у власти Владимира Путина, российские спецслужбы якобы убили в Великобритании не менее 14 человек. Несколько из них связаны с делом бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, пишет BuzzFeed. Один из них — российский дипломат Игорь Пономарев. Он умер в Лондоне за два дня до того, как отравили Литвиненко. По данным источников издания дипломата также отравили.

BuzzFeed также пишет о журналисте британской газеты The Times. Дэниел МакГрори умер за пять дней до выхода документального фильма о деле Литвиненко со своим участием. Как утверждают источники издания, у британских спецслужб есть сомнения в том, что смерть журналиста была естественной.

Литвиненко проработал почти 10 лет в советском КГБ, а затем в российской Федеральной службе безопасности. Он стал критиком власти и в 2000 году бежал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность. Литвиненко умер в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Спустя десять лет после его смерти в Британии объявили результаты публичного расследования. Суд установил, что убийцей Литвиненко был бывший офицер ФСБ Андрей Луговой при содействии предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Прошедшее в Лондоне общественное дознание по делу о смерти Литвиненко пришло к выводу, что его убийство было "вероятно, санкционировано" президентом России Владимиром Путиным.