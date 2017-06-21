Аэропорт Астаны переименован в честь президента Назарбаева

Международный аэропорт столицы Казахстана Астаны назвали в честь президента Нурсултана Назарбаева. Соответствующее постановление приняло 20 июня правительство страны.

Именем Назарбаева, которыйнаходится у власти в Казахстане почти 30 лет, уже названы университет, несколько школ, ему также установлены памятники. В ноябре прошлого года казахстанские депутаты даже предлагали переименовать столицу страны Астану, чтобы в ее названии звучало имя президента Нурсултана Назарбаева. В 2010 году Назарбаеву был официально присвоен титул "Лидер Нации".

Правозащитники часто обвиняют Назарбаева в преследовании оппозиции, независимых журналистов и неправительственных организаций.