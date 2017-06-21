В Чечне писателя осудили условно по делу об "возбуждении ненависти"

Суд в Грозном приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно писателя Ризвана Ибрагимова, книги которого были признаны экстремистскими. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Дело было возбуждено по статье о возбуждении ненависти и вражды. Адвокат Ибрагимова назвал решение республиканского суда несправедливым и заявил, что приговор будет обжалован.

Ризвана Ибрагимова и еще одного чеченского писателя Абубакара Дидиева задержали 1 апреля 2016 года. При этом сотрудники МВД Чечни не предъявили никаких документов. Через несколько дней глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что задержанные "извинились перед научным сообществом и духовенством Чечни" за свои книги.

Поводом для уголовного преследования Ризвана Ибрагимова послужили его публикации, в которых, в частности, говорится об "избранности" чеченского народа. Дело о признании книг писателя экстремистскими в мае 2017 года было направлено на пересмотр. Сам Ибрагимов рассказывал, что его пытали. Абубакар Дидиев покинул Чечню.