ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны, передает РБК.

В частности, законопроект позволяет ФСО засекречивать персональные данные лиц, находящихся под госохраной. Ранее эксперты из антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл – Россия" заявили, что это приведет к исчезновению информации о высшем руководстве страны. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что под запретом окажется информация о местах проживания и пребывания государственных чиновников.

Помимо этого, ФСО получит право временно ограничивать движение на трассах проезда объектов государственной охраны и сможет бесплатно использовать аэропорты и другие транспортные площадки.

Законопроект о расширении полномочий ФСО был внесен в Госдуму в феврале президентом России Владимиром Путиным. В марте глава государства наделил ФСО правом изымать земельные участки для нужд России.