Любич и Пейн: счастье было возможным

Хедлайнер двадцать шестого выпуска программы "Музыка на Свободе" – французский популярный проект Nouvelle Vague. Рок-критик Артемий Троицкий рассказывает о том, как талантливые люди добиваются успеха, проворачивая в музыкальной мясорубке старинные роковые гимны.

​Это тот случай, когда слово "проект" вполне можно употребить, поскольку Nouvelle Vague – не совсем группа, а скорее некое концептуальное сооружение, созданное продюсерами при участии разных вокалистов, правильнее сказать, вокалисток, поскольку мужчин среди певцов этого проекта нет. Nouvelle Vague в переводе с французского – "Новая волна".

Возник этот проект в городе Париже в 2003 году, когда два прекрасных музыканта и продюсера Марк Коллен и Оливье Либо придумали такую штуку: взять песни "новой волны" и панк-рока, то есть знаменитые роковые гимны времен своей бунтарской юности, конца 1970-х и начала 1980-х годов, и перепеть их в совершенно ином стиле, в модном в то время стиле "лаундж", босса-нова, в общем, в стиле легкой музыки. Получилось в высшей степени обаятельно. Вышел один альбом, потом второй альбом, потом третий альбом, а сейчас уже вышел шестой альбом Nouvelle Vague.

Вокалистки там постоянно меняются, в числе этих вокалисток была, кстати говоря, россиянка Женя Любич. Сейчас представлю вам пару треков с этого самого шестого альбома. Для начала песню All Cats Are Grey, "Все кошки серые", песня из репертуара английского трио The Cure, которую с Nouvelle Vague поет француженка Мелани Пейн.

Все кошки серые, утверждает Мелани Пейн на концерте в Стокгольме

​А теперь сравните: ту же композицию исполняет группа The Cure​

Альбом I Could Be Happy – шестой альбом проекта Nouvelle Vague. Песня под названием I Could Be Happy, "Я могла быть счастливой", на альбоме тоже есть, когда-то это был хит английской нововолновой группы Altered Images.

Подсчитано, что среди солисток этого коллектива – шесть француженок, одна бразильянка, одна американка, одна испанка и одна русская. А теперь редкий случай, новый шаг в карьере Nouvelle Vague, Коллен и Либо сами сочинили оригинальную песню для группы - до этого у них были исключительно кавер-версии). Впрочем, ничего удивительного в этом нет - у Марка Коллена уже была своя группа с собственным репертуаром под названием Ollano, и там он зарекомендовал себя не только блестящим продюсером-аранжировщиком, но и компетентным автором. Итак, песня называется Algo familiar, поет ее испанка Лизет Алеа.

Ну а теперь познакомимся с записями отдельных солисток этой группы. Вообще, проект стал трамплином для, по крайней мере, четырех талантливых молодых вокалисток. В их числе Элена Ногуэрра, Камий, Женя Любич. Мелани Пейн, которая только что пела про серых кошек, выпустила уже третий свой сольный альбом, который называется «Парашют», слушаем с него песню Rio.

Совсем уж сюрприз-сюрприз: попался мне альбом финского музыканта, композитора и мультиинструменталиста Техо Майяамаки, знал я его как постоянного компаньона замечательного финского певца Исмо Аланко. И вот вышел у него сольный альбом, причем уже не первый, а третий, альбом называется Travelogue, посвящен путешествиям Техо Майяамаки по разным странам и континентам. Музыка преимущественно инструментальная с уклоном в этническую экзотику. И там я неожиданно обнаружил одну песню в исполнении, кого бы вы думали – Жени Любич, Kookaburra. Это такая птичка семейства зимородковых, обитающая в тропиках Австралии и Новой Гвинеи.

Проект Nouvelle Vague, по всей видимости, будет развиваться и дальше, в том числе, и в "живом", концертном воплощении. Может быть, Жене Любич стоило бы записать русскую версию классических песен рока 80х годов - "Кино", "Аквариума", "Наутилуса" - в игривой танцевальной интерпретации?

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 26):

1. I Monster (UK). The Fantastic Tale of Dr. Moog And The Birth of The Shimmering Beast, LP Bright Sparks

2. I Monster (UK). Alan R.Pearlman And The ARPeologigal Exploration of The Cosmos", LP Bright Sparks

3. Tarhan (Belgium/Turkey). Fool, LP Juicy Little Bramble

4. Riley Walker (USA). A Choir Apart, LP Golden Sings That Have Been Sung

5. Burak Malçok vs. Mercan Dede (Turkey). Gece geçer remix, LP Sakli Nefes

6. Nouvelle Vague ft. Melanie Pain (France). All Cats Are Grey, LP I Could Be Happy

7. Nouvelle Vague ft. Liset Alea (France/Spain). Algo familiar, LP I Could Be Happy

8. Melanie Pain (France). Rio, LP Parachute

9. Teho Majamäki ft. Jenia Lubich (Finland/Russia). Kookaburra, LP Travelogue

10. Paul Armfield (UK). A Dubious Trinity, LP Found