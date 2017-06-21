У государственного университета в Томске появился памятник The Beatles

В Томске, у главного корпуса государственного университета установлен памятник британской группе The Beatles. Скульптурная группа из оргстекла создана местным скульптором Антоном Гнедых по сюжету знаменитой фотографии с обложки альбома Abbey Road. На ней запечатлены идущие по пешеходному переходу в Лондоне Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар.

Памятник появился в Университетской роще 20 июня - в день старта приемной кампании. Он установлен так, будто музыканты "ливерпульской четверки" направляются к главному входу в университет, чтобы подать документы для поступления, говорится в сообщении на сайте вуза. Скульптуры будут стоять в течение всего лета. Ранее композиция нигде не выставлялась.

Идея памятника появилась еще семь лет назад. Однако скульптор Антон Гнедых так и не смог найти средства на отливку фигур из бронзы.

Пешеходный переход в Лондоне на Abbey Road, попавший на обложку альбома группы The Beatles, в 2010 году был внесен в перечень объектов культурного наследия Великобритании.