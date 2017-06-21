Посол США в Тбилиси: Россия не даёт Грузии вступить в НАТО

Американский посол в Тбилиси Ян Келли заявил, что Россия “делает, чтобы недопустить вступления Грузии в НАТО“ и отказывается уважать её независимость. Такое заявление дипломат сделал на торжественной церемонии по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя США и Грузией.

“Россия делает все, чтобы Грузия не вступила в НАТО“ — подчеркнул посол. По словам дипломата “у Грузии есть сосед, который много говорит о защите и уважении суверенитета соседей, но на самом деле ничего не защищает“. По мнению Келли “Москва не считает Грузию суверенным государством, не считает, что Грузия должна быть независимой и пытается сохранить положение, когда Грузия не может вступить в НАТО“.

При этом, американский посол назвал Грузию дружественной страной, чьи отношения с США, как он выразился, “скреплены кровью и плотью“. Ян Келли пояснил, что в первую очередь имеет в виду совместную борьбу “против общего врага“ в Афганистане, где во время операции НАТО погибли 30 грузинских военнослужащих и сотни получили ранения. "Мы поддерживаем вас и ожидаем, что вы пойдете еще дальше вперед по пути строительства сильных демократических институтов“ , — заявил посол США.