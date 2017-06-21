Екатеринбург: сержант подозревается в издевательствах над срочником

В Екатеринбурге сержант Егор Сенаторов стал подозреваемым по делу о самоубийстве солдата-срочника из Перми Дениса Хамидуллина, сообщается на сайте "Правозащитники Урала".



Сенаторов обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий. По данным правоохранительных органов, в декабре 2016 года сержант потребовал от Хамидуллина рассказать об Уставе внутренней службы Вооруженных сил. Оставшись недовольным ответом солдата, Сенаторов избил его. 7 марта 2017 года Хамидуллин покончил с собой.



Сестра потерпевшего рассказывала, что с ноября 2016 года он регулярно просил выслать ему деньги. Родственники подозревают, что Хамидуллин стал жертвой вымогательства.



В 2015 году было заведено более 900 уголовных дел о дедовщине в российских вооруженных силах. В марте 2017 года Радио Свобода рассказало о трех инцидентах в армии, связанных с неуставными отношениями.

