Королева Британии открыла первую сессию нового созыва парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая произнесла традиционную речь, открыв первую сессию нового созыва парламента. Законодательный орган был сформирован по итогам досрочных выборов 8 июня.

Тронная речь посвящена главным направлениям работы британского правительства и парламента. На церемонии в среду, 21 июня, Елизавета Вторая отметила планы властей Великобритании обеспечить выгодные условия выхода страны из Евросоюза. По её словам, так называемый Брекзит принесёт Соединённому Королевству успех. Она также пообещала, что правительство добьётся экономического роста и повышения уровня жизни.

Традиционную речь британской королевы пишут члены правительства. Затем текст утверждает канцелярия премьер-министра. Королева не может вносить в речь какие-либо изменения, даже если она не согласна с предложениями правительства.

На досрочных парламентских выборах в Великобритании консерваторы потеряли большинство. Их лидер Тереза Мэй надеялась укрепить свои позиции перед переговорами по выходу из Евросоюза. Правительству и парламенту в новом составе предстоит определить судьбу Великобритании во время Брекзита и после него.

