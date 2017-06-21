Украинская активистка покинула Крым из-за преследования ФСБ

Украинской активистке Наталье Харченко 20 июня пришлось срочно покинуть аннексированный Крым из-за преследования Федеральной службы безопасности России. Об этом в среду сообщила "Крымская правозащитная группа".

Харченко рассказала правозащитникам, что сотрудники ФСБ в Симферополе планируют возбудить в ее отношении уголовное дело по статье об экстремизме. По словам Харченко, сотрудники ФСБ четыре раза допрашивали ее в рамках доследственной проверки. Сейчас активистка находится в Киеве.

После российской аннексии в Крыму в 2014 году участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

