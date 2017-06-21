В Хабаровске на активистов составили протоколы за акцию 12 июня

В Хабаровске на организатора согласованного митинга 12 июня и трех активистов составили протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом в фейсбуке сообщил координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

По словам активиста, полицейские задержали его самого, Михаила Беседина, Илью Ермолаева и организатора акции Сергея Примакова. После составления протоколов их доставили в суд, который позже перенесли. По мнению полицейских, участники митинга "топтали газоны, мешали прохожим и нарушали правила дорожного движения", написал Ворсин.

В антикоррупционной акции 12 июня в Хабаровске участвовали до двух с половиной тысяч человек. В день России протестные акции прошли во многих городах страны. Полиция задержала более полутора тысяч человек.

