Тоталитаризм и смерть

Студент отправляется в туристическую поездку в Северную Корею. Попытка без разрешения вывезти из страны пропагандистский плакат оборачивается арестом и осуждением на 15 лет каторги; вскоре после суда 20-летний парень по загадочным причинам впадает в кому, и год спустя, когда его возвращают родителям, врачи констатируют у него обширное поражение мозга. Вчерашняя смерть Отто Вармбиера в больнице города Цинциннати вызвала бурю возмущения в адрес северокорейского режима - впрочем, многих комментаторов скорее интересовал вопрос, зачем благополучному студенту из США понадобилось знакомиться с этим режимом лично.

Vitaliy Manski

Всем подонкам, защищающий светлый образ Северной Кореи...!

Илья Вайцман

Знаете, что такое «токсичное государство»? Это когда вот так: прикоснулся и полтора года спустя умер от непонятного поражения мозга. Не страна, блин, а насквозь ядовитая медуза. Но тут мы хотя бы видим сам факт смерти, а сколько народу ежедневно умирает в КНДР от действий тамошней «госбезопасности» никому не известно.

P.S. И отдельный вопрос: целесообразность поездок туда в принципе. Впрочем, леваков я бы на годик в северокорейские «трудовые лагеря» отправлял. Чисто на экскурсию, да.

Viatcheslav Zbrijer

Так будет с каждым нормальным человеком, решившим посетить преисподнюю

Галина Михайлова

Зачем ехать в страну-концлагерь человеку, который вырос в свободной стране, только чтобы умереть. У меня был друг, корейский аспирант, в начале 90-х, он рыдал, когда нужно было уезжать на родину, но в заложниках оставалась там вся семья, его невозврат - их на каторжные работы до 3 колена включительно, это значило бы, что и его правнуки должны были бы родиться в этом лагере. Какой туризм в такую страну?

Аркадий Бабченко

А зачем вообще ездить в Северную Корею? Нет, с это прекрасной страной победившего чучхе все понятно, обсуждать тут нечего, но, вроде, к двадцати трем годам надо понимать, что если ты суешь пальцы в розетку - может и долбануть.

Emilio Reisini

Ездить в Северную Корею нужно затем, чтобы иметь хотя бы минимальное представление, что такое Северная Корея. Чтобы дифференцировать, не обобщая матрицей "диктатура" все подряд. Чтобы не рассуждать о Северной Корее, не имея ни малейшего представления о том, что это такое, что там происходит и почему. Никакого представления, кроме набора матриц, собранного под определенным углом теми, кто туда таки съездил. Чтобы иметь единственный источник, которому можно доверять –– себя.



Касательно "совать пальцы в розетку" –– журналистика (нормальная журналистика) как раз этим и занимается, сует пальцы в розетку. И военная медицина тоже. И любая общественная (а особенно общественно-политическая) деятельность. И любое новаторство. Все нужное, интересное, полезное –– сплошные пальцы в розетку. Считать идиотами всех, кто этими делами занимается –– позиция Лубянки, я с ней сталкивался. "Чего на месте-то спокойно не сидится? Че, жрать что ли нечего? При Путине все хорошо. Найди кормушку и кормись".



Про способность к эмпатии много писать не буду, но это один из основных факторов, определивших современную западную цивилизацию и, кстати говоря, демократию.



Так что, мне очень, очень жалко смелого и любопытного американца, попавшего в смертельную передрягу. Больше таких ребят –– меньше будет передряг.

Alisa Vaynrub

Вы не представляете степень благодушия и наивности американских студентов. Они не просто родились и выросли в атмосфере уважения к правам человека, но и их родители выросли в такой же обстановке. Совсем от людоедов отвыкли.

Kirill Vdovin

Он не знал. Нормальный человек в XXI веке вообще не должен знать, что на свете бывает такое говно.



Если вам пришлось его хлебать с детства — это не повод гордиться и чувствовать себя умнее замученного парня.



Посмотрите видео "суда". Рекомендую.

Andrey Shipilov

Они и вправду не понимают, что это такое.

Россия для них -- просто одна стран со вполне легитимными правительством, а Северная Корея -- это просто такой атракцион, на который можно купить билет и полюбоваться диктатурой...

Они не понимают, что Россия -- это не страна, а никем не охраняемый сумашесдший дом, а Северная Корея -- розетка с открытыми контактами.

Alexander J Flint

Многие ищут неизведанного в том, что никому не доступно просто так. Потому и ездят в отпуск к дикарям. А дикари, это не зоопарк с ручными животными, которых можно погладить. Дикари, это дикари.

То парень поехал в Ирак, ставить вышки для мобильных телефонов бесплатно - его поймали террористы Аль Заркави и на тв голову тупым ножом отрезали - по русскому тв транслировали целиком. То другой чудак решил писать репортажи о Талибане изнутри и закончил тем, что его забили камнями. Так и тут...

Американцы в своём большинстве очень добрые и наивные люди, как те женщины, которые хотят выйти замуж за главного [донжуана] города, думая, что именно с ней он исправится. А такого не бывает так просто. Чудес не бывает.

Жалко парня... погубили ни за что.

Daniła Barysievič

Жуткая история. Почему-то мне казалось, что этим и закончится. Совершенно очевидно, что даже если оставались какие-то шансы на спасение, то гестаповцы из КНДР всё сделали, чтобы парень никак не мог рассказать, что происходит в пыточных и лагерях этой страны.

Anna Smith

С иностранцем такое сделали. А что у них в их ГУЛАГе творится - кровь даде русского человека стынет читать

Сергей Ожегов

Выводы:

1.А ведь те кто его туда отправлял не могли не предупреждать туристов о жёсткости законов этой страны, особенно в части их пропаганды. Тем не менее молодой человек не прислушался к предупреждениям.

Именно об этой "самой большой своей ошибке в жизни" и говорил на суде бедняга.

2.Оказывается, в Северную Корею ездят даже американцы, причём целыми группами. Нам же рассказывают о полной закрытости этой страны.

3.Выходит, несмотря на сложности в отношениях США и КНДР, возможно и такое - отпустить осужденного по политическим мотивам тогда, когда страны практически в состоянии войны.

4.Отпустили живым, не дожидаясь смерти парня. В принципе могли и молчать. 15 лет всё таки.

Да уж, действительно, думайте и делайте выводы самостоятельно.

Vitaly Chelyshev

Царствие Небесное мученику... Оловянные солдатики Ына вернули парня в коме - жест, блин, доброй воли любой диктатуры...

Serg Mitrofanov

В тоталитарных государствах так бывает

Заговорив о тоталитарных государствах, комментаторы логичным образом переключились на Советский Союз и современную Россию.

Овидий Храмов

Так вот почему его отпустили! Знали, что он умрёт.

Гуманисты...

Довели человека до летального исхода и "освободили".

Кстати, Россия - друг и спонсор этой "гуманистической" страны КНДР.

Sam Klebanov

Дикая и жуткая история. Я сам был в Северной Корее, там эти плакаты на каждом углу, легко могу представить себе молодого парня, который решил "по приколу" взять себе такой на память. В советские времена многие так делали - приносили с работы домой какие-нибудь смешные "средства наглядной агитации" и вешали, например, в туалете. За этот несчастный плакат, кусок бумаги, парень заплатил жизнью. С другой стороны, чем это отличается от "10 лет без права переписки" за анекдот, или подобную ерунду? Я изучал архивные дела репрессированных в 1937 году моего дела и его четверых братьев. Почти все они сгинули в ГУЛАГе, только один много лет спустя вернулся домой. Родного брата моего деда приговорили к расстрелу за шпионаж, т.к. нашли у него дома использованный в качестве обёрточной бумаги обрывок чертежа. Всё тоже самое - жизнь за кусок бумаги. Такой же людоедский режим...

Alexey Levkin

Этот американский юноша-турист получил 15 лет каторги в КНДР за то что украл из гостиницы....пропагандонский плакат. Ничего удивительного, ведь для подобных режимов есть только два равнозначных условия устойчивости-террор и пропаганда. Убери одно-и режим посыпется. Ничего вам не напоминает? Никакой другой режим не имеет тоже только эти опоры-зомбоящик и росгвардия? Украв жалкий плакат, он покусился именно на одну эту опору, а не обычную картонку.

Marina Bogdan

Для того, чтобы произошло обширное отмирание клеток коры головного мозга, как у этого американского мальчика в фашистской Северной Корее, вовсе не обязательно устраивать жестокие пытки, бить тупым предметом по голове или даже подсадить на какие-нибудь суровые нейролептики с побочными эффектами...

Скорее всего, к парню применялась карательная психиатрия, когда могли использовать обычный инсулин в больших дозах. Достаточно одной затяжной гипогликемической комы (при которой никто не оказал помощи), чтобы превратить человека в "овощ", и затем всё легко списать на его проблемы с психикой...

Подобные пытки с инсулином (причём, самым примитивным, реально тогда опасным), когда доза инсулина поменьше и человек ощущает лишь жуткое предкоматозное состояние, широко применялись в советской карательной психиатрии... умышленно увеличивая дозу инсулина, человека превращали в "овощ", чтобы он уже никому и никогда не смог об этом рассказать...

Ясно, что несчастный Отто Уормбьер стал всего лишь разменной монетой в показательном антигуманном шоу-процессе для устрашения всего мира одной свихнувшейся фашистской державой.

Но разве не то же самое сейчас происходит в слетевшей с катушек, России?

Сколько невинных заключённых из Украины, Крыма и своих родных инакомыслящих сидят в российских тюрьмах с их жестокими пытками, беспределом и карательной психиатрией - только потому, что "великая держава" конкретно свихнулась и зашла в дремучий тупик своей лживо-лицемерной истории, агрессии и антигуманизма...

Как там Ленин картавил? "ПPавильной доРогой идёте, товаРищи!" ... Да, именно туда, в Северную Корею

Многих, впрочем, больше интересовал другой вопрос.

Глеб Морев

Преступление есть. Последует ли наказание?

Alexandr Kovalenko

Меня вот интересует, почему мир до сих пор спокойно смотрит на существование такого недоразумения, как Северная Корея? Почему все исключительно "глубоко обеспокоены"?

За то, чтобы примерно наказать Пхеньян, высказывалось огромное количество комментаторов, какими бы ни были их политические взгляды. Большинство из этих комментариев оказались непригодны для цитирования - по нынешним временам подобные высказывания подпадают под 282-ю статью, за редкими исключениями.

Александр Фельдман

Корейский Карфаген должен быть разрушен. А учение чучхэ предано вечному осуждению, наравне с доктринами большевизма, нацизма и маоизма.

Многие комментаторы уверены, что КНДР есть чего опасаться.

Levan Gudadze

Полагаю, дорого обойдется Северной Корее гибель недавно освобожденного из северокорейского заключения американского студента..

Для Трампа и его администрации смерть Отто Вомбиера открывает очередную "возможность" переноса внимания американской публики от внутренних актуальных тем на тему внешнюю, на противостояние с Северной Кореей, допустим, и, кто знает, возможно "возможностью" этой воспользуются.. Узнаем на днях.

Константин Эггерт

Несчастный Отто Вормбир, замученный северокорейскими бандитами. Что-то мне подсказывает, что Трамп это дело так не оставит. И правильно сделает. На Смоленской площади, наверняка, уже готовятся защищать Пхеньян на случай каких-нибудь "неоправданных действий американской стороны", разумеется, "нарушающих международное право".

Маша Божович

И что теперь?! Жахнет по Пхеньяну - и третья мировая? Корея же намеренно провоцирует, перехватывает инициативу. Блин. Там Сирия, здесь Корея, тут Донбасс. Хочу другой глобус уже!

Альтернативный взгляд на ситуацию излагает на Carnegie.ru кореевед Андрей Ланьков. Он утверждает, что с арестованными иностранцами в КНДР обычно обращаются гуманно, а показательные аресты нужны главным образом для того, чтобы добиться визита в страну высокопоставленных западных делегаций:

Времена, когда подследственных селили в роскошных, по северокорейским меркам, отелях, прошли, но условия их содержания радикально отличаются от условий содержания северокорейцев в лучшую сторону. Иностранцев не отправляют в обычные тюрьмы, а держат в специально устроенных для этого помещениях, где с ними обращаются крайне вежливо и обеспечивают уровень комфорта, вполне приемлемый по меркам Европы. Такое отношение имеет политический смысл: с самого начала предусматривается, что иностранцы будут освобождены, причем довольно скоро, и что рассказы об условиях их тюремной жизни повлияют на образ КНДР в западном общественном мнении.

Возникает, конечно, вопрос, зачем вообще проводятся подобные мероприятия. Цель тут, скорее всего, двоякая. С одной стороны, власти КНДР хотят напомнить своим гостям, что зарываться в КНДР не следует. Однако важнее другое – использование подобных арестов в целях внутренней пропаганды. Каждое освобождение очередного задержанного иностранца сопровождается визитом высокопоставленного лица, которому приходится приносить какие-никакие извинения за реальные или вымышленные действия освобождаемого.

Подобные визиты невероятно широко освещаются в местной прессе, которая представляет их как очередную капитуляцию американских империалистов перед мощью КНДР и мудрой силой ее вождей. С точки зрения простого северокорейца, все выглядит так, как будто на поклон к Ким Чен Иру или Ким Чен Ыну, униженно прося о снисхождении и милости, ездят бывшие президенты США и губернаторы американских штатов. Понятно, что подобное зрелище немало способствует укреплению авторитета власти в народных массах.

Андрей Ланьков убежден, что проблемы со здоровьем студента стали для КНДР неожиданностью и что Пхеньян совершенно не был заинтересован в подобном развитии сюжета:

В результате всех этих событий КНДР оказалась в весьма неприятном положении. Общественное мнение будет подозревать, что в кому Вармбиер впал в результате жестокого обращения, а то и пыток. <...> Попытка повторить проверенный прием и набрать пропагандистские очки обернулась пиар-катастрофой, которая сейчас КНДР очень некстати. Судьба Вармбиера усиливает представление о КНДР как о стране, управляемой жестоким и иррациональным режимом, от которого можно ожидать буквально всего, – и, соответственно, льет воду на мельницу тех, кто считает, что «профилактическая» военная операция против такого режима не только морально справедлива, но и стратегически рациональна.

Впрочем, в то, что Дональд Трамп отдаст распоряжение о военной операции, верится не всем.

Alexander von Hahn

трамп ни на это, ни на что другое не способен. вопрос - хорошо это, или плохо остаётся открытым

То, что бомбежек Пхеньян может в ближайшее время не ждать, косвенно подтвердилось и во время встречи Трампа с Порошенко. На вопрос журналиста, собирается ли Трамп реагировать на смерть студента, президент США ответил максимально обтекаемо. Стенограмму встречи цитирует в собственном переводе (и комментирует) телеграм-канал Политджойстик:

Вопрос из зала: Какой будет реакция на смерть Отто Уормбира?



Президент Трамп: То, что случилось с Отто, – позор. Это полный позор, что случилось с Отто. Нельзя допустить, чтобы такое когда-нибудь повторилось. И, честно говоря, если бы его вернули домой раньше, я думаю, что результат был бы совсем другим. В тот же день его должны были вернуть домой. Результат был бы совсем другим. Но то, что случилось с Отто, - позор. И я говорил с его семьей. Его семья невероятно сильна, что они пережили. Но его нужно было вернуть домой давным-давно.



Спасибо вам большое. Я ценю это.

...

Что и это всё?

Многие убеждены, что проблему Северной Кореи не так уж просто решить вмешательством извне.

Steven Eke

Думаю, что весь мир за пределами России и Китая поприветствовал бы конец КНДР. Увы, дела реально обстоят очень сложно. Восстановление территории ГДР по сравнению с этим - детский сад. Миллионы голодных, необразованных людей, не знающих абсолютно ничего о современном мире. Что, реально, сделает или сможет сделать Трамп??

Андрей Кулик

Неужели вы думаете, что достаточно убрать Кима, и народ почувствует себя свободным? Там все куда хуже. Кстати, если Путин завтра вдруг лопнет от злости, россияне зарыдают: "На кого ж ты нас оставил, отец родной!"

Vera Winn

При малейших военных действиях в отношении Северной Кореи погибнут все наши люди, которые находятся в ДМЗ, а также Южная Корея. Северная тоже.

О том, какой будет реакция Вашингтона, опросил экспертов "Коммерсантъ": большинство из них ждут ужесточения санкций со стороны США, а также считают, что инцидент заметно ухудшил перспективы налаживания отношений между Южной и Северной Кореей. Газета цитирует ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований ИДВ РАН Константина Асмолова:

Я ожидаю, что дело Уормбиера станет чем-то вроде дела Магнитского для России. На основе этого случая, скорее всего, будет подготовлен новый пакет санкций. Свет на происшедшее может пролить подробный медицинский отчет КНДР о том, как и от чего лечили Уормбиера, но не исключаю, что Пхеньян может повести себя неконструктивно и отказаться вести на этот счет переговоры. Тогда моральную победу автоматически присудят другой стороне.