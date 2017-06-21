Гражданин Украины и Афганистана обратился к Генпрокурору России

Гражданин Украины и Афганистана Кабир Мохамад, запрос об экстрадиции которого от Исламской Республики Иран рассматривается сейчас российскими госорганами, обратился с открытым обращением к Генпрокурору России. Иранская сторона настаивает на том, что Мохамад совершил преступление на территории республики, но покинул ее, скрывшись на Украине. 14 сентября 2010 года его заочно осудили и по инициативе Ирана он был объявлен Интерполом в розыск.

В сентябре 2016 года Мохамад был задержан российскими пограничниками, когда вместе с семьей пытался проехать в Крым через погранпункт Армянск. Адвокат Мохамада Борис Удовиченко отметил, что по решению Иранского суда преступление совершил Ниязи Мохамад Кабир Абдулатиф, что подтверждается Тазкером — удостоверением личности, используемом в Афганистане. По данным Иранского суда, он участвовал в мошенничестве, итогом которого стал ущерб более двух миллионов долларов.

«Совокупность доказательств, собранных следствием, полностью подтверждает, что лицо, которое разыскивается республикой Иран и лицо, задержанное на пункте пропуска Армянск, друг с другом не связаны, это разные лица», - заявил Удовиченко в Верховном суде Крыма, где рассматривалась апелляция на продление меры пресечения Мохамада. Единственным доказательством схожести этих лиц, которое представила прокуратура, - справка о результате сравнения фотографий Интерпола и Мохамада. При этом представленные фото такого низкого качества, что эксперт вынужден был отметить предположительный характер своих выводов. Текст самой экспертизы прокуратура отказывается представлять.

Сам Кабир Мохамад рассказал, что украинское гражданство он получил в 2011 году, до этого три года имел вид на жительство. Он также заявил, что его преследование носит политический характер.

Время проведения экстрадиционной проверки в отношении Мохамада Кабира заканчивается через два месяца. 13 сентября 2017 года российская сторона должна будет сделать выбор: отпустить Мохамада или экстрадировать его в Иран. Сегодня Верховный суд Крыма оставил его под стражей, подтвердив решение Армянского районного суда.