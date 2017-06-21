Где Аман Тулеев?

Губернатора Кемеровской области с апреля никто не видел на публике. 22 мая он официально ушел в десятидневный отпуск, который был продлен до 16 июня, затем продлен снова - уже на неопределенный срок, а 20 июня агентство FlashSiberia, ссылаясь на источник в окружении главы региона, сообщило, что Тулеев обратился к Путину с просьбой о досрочном прекращении полномочий:

«Аман Гумирович попросил президента о досрочном прекращении полномочий. На эту минуту просьба пока не удовлетворена», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что у главы Кузбасса «есть определенные проблемы со здоровьем», но «они не вызывают у врачей сильных опасений».

О возможном уходе губернатора области в отставку можно было прочесть и в анонимном телеграм-канале НЕЗЫГАРЬ:

Говорят, что Аман Тулеев написал заявление об отставке. После 1 июля. Торг идет за место в Совете Федерации и сохранение семейных активов.

Названная дата - 1 июля - связана с тем, что в этот день исполнится ровно 20 лет со дня, когда губернатор Кемеровской области занял этот пост, сообщает "Коммерсантъ".

Дмитрий Песков слухи комментировать отказался, а мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов разразился опровержением в соцсети ВКонтакте:

Дорогие новокузнечане!

В последнее время в средствах массовой информации активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего Губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты об Амане Гумировиче Тулееве.

Я, как глава города Новокузнецка, крайне возмущен происходящим.

Аман Тулеев возглавляет нашу область почти 20 лет. Для меня он стал настоящим учителем и наставником. С большим уважением и почитанием к Аману Гумировичу Тулееву относятся и жители региона, для которых он - поистине народный Губернатор, мудрый политик и грамотный управленец.

Давайте вспомним, как в 90-е Тулеев предотвратил «рельсовую войну» шахтеров, не допустил массового закрытия угольных предприятий в Кузбассе. И по сей день наш Губернатор выступает гарантом стабильности угольного региона, активно борется с коррупцией среди руководителей любого уровня, обеспечивает социально-экономическую и политическую устойчивость области. Кузбасс без преувеличения можно назвать регионом социальной справедливости.

Сейчас Аман Гумирович находится в отпуске. И он имеет на это полное право. При этом работа областной администрации четко отлажена. Сейчас Кузбасс продолжает работать на результат, выполнять все задачи, поставленные Президентом России.

Я надеюсь, что у представителей СМИ и пользователей сайтов возобладают разум и совесть, и они прекратят разворачивать грязную информационную кампанию против Губернатора Кемеровской области, расшатывать стабильность в регионе и будоражить лживыми информационными «вбросами» население.

Население, впрочем, продолжило оживленно обсуждать информационные вбросы.

Ekaterina Vinokurova

Говорят, Аман Тулеев совсем серьезно болен, решается вопрос о преемнике в случае, если все закончится совсем плохо.

Кирилл Шулика

Да, Тулеев, похоже под влиянием окружения, башен и врачей решил уйти в отставку, о чем написал президенту. Править регионом он, понятное дело, не сможет, преемника он не воспитал, варяг столкнется с определенными проблемами, потому что Тулеев в силу состояния здоровья агитировать за него не сможет. Есть вариант с местным и федеральным тяжеловесом Неверовым, но ему оно совсем не надо, ибо для него это понижение.

Поэтому я не исключаю, что первое лицо оставит Тулеева пусть и в вегетативном состоянии, как, собственно, и пустило на выборы тяжело больного человека. Менять его некем. Довольно сложная ситуация для Кремля без хороших решений.

Телеграм-каналы наполнились предположениями о возможных преемниках.

kolezev

Тулеев опять куда-то пропал. В Свердловской области популярен слух, что будущим губернатором Кемеровской области станет нынешний мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

НЕЗЫГАРЬ

Вячеслав Володин с 2014 года предпринял несколько попыток отправить в отставку губернатора Тулеева. Говорят, что в марте 2015 года между Кремлем и Тулеевым было достигнуто соглашение об уходе губернатора в апреле 2016 года.

В обмен Тулееву был обещано место сенатора. В отношении преемника четкой позиции выработано не было- одни предлагали Тулееву самому назвать своего преемника (пример Шаймиева), другие считали, что никакого преемника у губернатора не будет.

Вячеслав Володин и Единая Россия серьезно подпортили ситуацию, активно лоббируя в губернаторы Сергея Неверова, вызывающего стойкую неприязнь Тулеева.

Сам губернатор Кузбасса ставил на своего первого заместителя Максима Макина, связанного с семьей губернатора.

В качестве альтернативных кандидатов также назывались мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов и советник Президента Антон Кобяков.

Однако, к апрелю 2016 года Тулеев вышел из переговорного процесса, сумев убедить премьера Медведева и главу администрации Иванова, что может контролировать ситуацию и способен качественно провести кампанию в Думу. Да и Кремль так и не смог определиться с кандидатурой будущего губернатора.

Осенью 2016 Тулеев пережил прессинг, названный как принуждение к отставке. В сентябре 2016 под угрозой уголовного дела в отставку был отправлен тулеевский преемник- вице-губернатор Макин. Отставка произошла по факту комплексной проверки силовиками деятельности Макина и его бизнес-структуры "Теплоэнерго".

В ноябре 2016 спецгруппа из сотрудников управления "М" ФСБ и ГСУ Следственного комитета арестовала начальника кузбасского СК Калинкина и его подчиненных, вице-губернаторов Данильченко и Иванова, и сотрудников администрации.

Кроме того, у ФСБ появились вопросы и в отношении бывшего советника губернатора Джалолы Хайдарова, бывшего владельца Качканарского ГОКа. Хайдарова обвиняли в наркоторговле, связях с ОПГ, финансировании исламских ячеек.

Говорят, что аресты и зачистка окружения сильно ударили по здоровью Тулеева. 73-летний губернатор стал терять темп и уверенность, вынужден решать проблему самосохранения , превратившись в сильно ослабленную фигуру

Методичка

Среди вчерашних басен о судьбе Амана Тулеева и его безвременно освобождающегося кресла, много реальных поводов для разговоров, но диавол кроется в деталях. Одна из таких деталей – Сергей Неверов, которого активно сватают в преемники кемеровского престола.



Эта идея верна политически, но не верна исторически. Неверов был лидером движения кузбасских шахтеров в девяностые. В 90-м перспективному языкастому выпускнику работяги «доверили» возглавить протест, среди прочих активистов. Поначалу Неверов действительно отстаивал их интересы - ему даже довелось постучать каской на Горбатом мосту в Москве, когда горняки потребовали отставки Бориса Ельцина.



Но Неверов оказался мурзилкой. Когда дело дошло до приватизации активов шахты «Есаульская» - протест был технично слит, а сам Сергей Иванович, обладатель внушительного пакета акций, победил на выборах в Госдуму и окончательно утратил связь с родным Кузбассом.

Он также порвал с другими «системными» лидерами восстания – губернатором Михаилом Кислюком и председателем исполкома Совнардепа – Аманом Тулеевым. Эта дистанция сохраняется и по сей день. Возвращение в Кемерово для секретаря генсовета «ЕР» - это не блестящая перспектива, а страшный сон. Впрочем, его реалистичность, видится довольно сомнительной – тем более, что кандидатов на Кемерово хватает.



Сам Тулеев в своем кресле видит главу Кемерово – Илью Середюка. Для успешного продвижения которого, кемеровский бюджет, кстати, получил изрядно денег от региона – на ремонт дорог, индексацию зарплат, и другие любимые электоратом вещи. Только вот решение принимать будет не электорат. Скоро увидим, в коня ли корм.

Но есть и мнение, что о "подготовке преемника" в случае авторитарного Тулеева не могло быть и речи.

Mikhail Sokolov

Тулеев вцепился в кресло, на нем и помрет.

Konstantin Kalachev

- Аман Гумирович, у вас большие заслуги перед Родиной. Просите, чего хотите! - Хочу умереть губернатором...

Екатерина Винокурова, анализируя политическое наследие Тулеева на сайте Znak.com, цитирует Константина Кынева:

В регионе власть авторитарна настолько, что невозможно даже оценить настоящие реалии. Практически полностью отсутствует значимая оппозиция, созданы крайне тяжелые условия для НКО, для независимых СМИ. Есть предположение, что реальная поддержка губернатора снизилась, и замена Тулеева выглядит неизбежной, если даже не сейчас, то в обозримом будущем. На мой взгляд, впоследствии сохранить жесткий контроль за регионом будет крайне сложно, и Кемеровская область станет одним из самых проблемных регионов страны.

Солидарен с этим мнением и политолог Евгений Минченко:

Чем лучше человек знает реальную ситуацию в Кемеровской области и реальный объём накопившихся проблем, тем меньше он хочет быть там губернатором.

Сегодня кемеровские власти заявили, что Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике, и пообещали рассказать о его состоянии подробнее на пресс-конференции 22 июня.

Дмитрий Гудков

С попкорном наблюдаю историю с исчезновением целого российского губернатора. Двадцать лет бессменный Аман Гумирович Тулеев сидел на кемеровском угольном троне, обеспечивал власти примерно 100% поддержки на выборах (себе лично — 97%), а теперь вдруг пропал.

Ищут прохожие, ищет милиция — может, под трон закатился?

Хронология событий: в апреле губернатор исчезает. Пресс-служба шлет бодрые релизы, как он работает с документами, но самого не показывает. В конце мая губернатор, не появляясь, уходит в отпуск. В начале июня бессрочно его продлевает.

Тут, в общем, всем уже все понятно, начинается борьба бульдогов под ковром за угольный трон. При этом, конечно, губернатор просто отдыхает, никаких проблем со здоровьем: «он еще всех нас переживет, вместе взятых», — уверенно заявляет пресс-служба. Ей поддакивают царьки поменьше из кемеровских городов: мол, как вы могли подумать, остановите грязную кампанию, кощунники!

И тут — незадача — депутат Госдумы и бывший пресс-секретарь Тулеева говорит: «Ну да, а что, перенес операцию, вы не знали разве?» Пресс-служба переобувается на ходу: конечно, перенес, а вы что, не знали разве?

В растерянной позе остается стоять пресс-секретарь Песков, который еще вчера ни о чем таком не знал, о чем привычно и рассказывал журналистам.

Все это было бы смешно, не будь это прогнозом нашего ближайшего будущего. Помните, как мы сочувствовали жителям Узбекистана, у которых покойный президент в прошлом году целую неделю вел посмертное существование, пока олигарх с чекистом делили власть в стране?

А кто посочувствует нам, когда Владимир Владимирович приступит к работе с документами, мужественно справляясь с дыханием Чейн-Стокса? Как скоро и от каких источников мы узнаем о том, что он в бессрочном отпуске? Кто первый побежит на телеканал «Дождь»?

Мадридский двор, византийские нравы, суверенная российская демократия.