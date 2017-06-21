США: хакеры из России взломали системы голосования в 21 штате

Представители США заявили, что российские хакеры взламывали электронные системы и системы голосования не менее чем в 21 американском штате во время избирательной кампании по выборам президента в 2016 году.

Жанетт Манфра, ведущий сотрудник Департамента внутренней безопасности, выступила на слушаниях в Сенатском комитете по разведке, в ходе которых основное внимание было уделено выводу разведывательного сообщества США о том, что Россия проводила взлом компьютеров и манипулировала общественным мнением перед выборами 2016 года. Манфра указала, что голоса, тем не менее, сфальсифицированы не были, а это то, за чем следователи правительства США наблюдают особенно внимательно.

Манфра отказалась назвать точное число штатов, которые были подвергнуты кибератакам, в ответ на вопрос ведущего сенатора-демократа Марка Уорнера о том, в скольких штатах хакеры похитили информацию о данных избирателей. Вопрос о широте и глубине проникновения России в американские избирательные системы в отдельных штатах вызвал глубокую тревогу местных и федеральных чиновников.

Это побудило Департамент внутренней безопасности США в январе объявить систему голосования "критической инфраструктурой", предоставив федеральному правительству больше полномочий вмешиваться в избирательные системы штатов. Сэмюэл Лейлс, исполняющий обязанности директора киберподразделения Департамента внутренней безопасности, заявил, что ожидает, что Россия "продолжит проводить операции влияния" в Соединенных Штатах.