Кремль отменил российско-американские консультации на уровне замминистров

Кремль отменил встречу между заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. МИД России 21 июня процитировал Рябкова, который заявил, что отмена была ответом на новый раунд санкций США против России, объявленный Вашингтоном 20 июня.

Расширенные санкции США в отношении деятельности России на Украине были направлены на 38 российских граждан и компаний.

21 июня Рябков сказал, что "ситуация не способствует проведению раунда этого диалога", намеченного на 23 июня в Санкт-Петербурге. Ранее, 21 июня, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкции не являются конструктивными и что "различные варианты рассматриваются" в качестве ответных мер.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт 8 июня сообщила, что переговоры Шэннон-Рябков должны были сосредоточиться на "раздражителях" в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном. Рябков заявлял, что на встрече планировал обсудить с Шэнноном ситуацию вокруг российской дипломатической собственности, которая оказалась под санкциями.