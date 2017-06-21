Британский премьер Тереза Мэй смягчила позицию по Брекзиту

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает более внимательно прислушаться к позиции деловых кругов страны на переговорах о выходе страны из Европейского союза. Предприниматели обеспокоены тем, что премьер настроена в первую очередь на изменение миграционной политики, а не на защиту экономических интересов страны - в преддверии открывающегося 22 июня в Брюсселе саммита ЕС.

Из-за того, что на досрочных парламентских выборах 8 июня правящая Консервативная партия Великобритании потеряла большинство в Палате общин, ее лидер Мэй, как полагают обозреватели, вынуждена смягчить свою позицию и отказаться от так называемого жесткого Брекзита, при котором страна выходит из общего европейского рынка и таможенного союза.

В подготовленной правительством тронной речи королевы Елизаветы Второй, которая открыла в среду первую сессию парламента нового созыва, говорится о законопроектах, которые позволят Великобритании самостоятельно определять миграционную, таможенную и торговую политику, а также политику в области санкций. В речи также ничего не говорилось о ранее объявленных премьер-министром планах провести реформы в области социального обеспечения, образования и корпоративного управления, которые подверглись резкой критике в британском обществе.

Теперь депутаты парламента должны утвердить объявленную королевой программу на голосовании, намеченном на 22 июня.