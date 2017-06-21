Польша приостановила закачку газа из России по трубопроводу "Ямал"

Польский оператор Gaz-System S.A. объявил в среду, что временно приостановил закачку российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из-за низкого качества поставлемого газа. Компания Gaz-System S.A. сообщила, что "из-за низкого качества природного газа он не способен отводить топливо в систему внутренней подачи в точке соединения с трубопроводом "Ямал". В заявлении говорится, что приостановка, началась в среду утром и продлится до утра в пятницу, не повлияет на внутреннюю газораспределительную систему Польши.

Специализированный сайт Energetyka24 информирует, что в природном газе содержится слишком много воды, и у оператора трубопровода нет оборудования для его удаления. В настоящее время Польша зависит от России примерно на 40 процентов при потреблении газа, треть газа поступает из внутренних источников и 20 процентов - из Центральной Азии.

Польша как член ЕС пытается добиться энергетической независимости от России, и в прошлом году ввела в действие терминал Сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце на побережье Балтийского моря.