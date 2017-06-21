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Новым саудовским крон-принцем стал сын короля Салмана

Мухаммад бин Салман

Наследным принцем Саудовской Аравии стал сын короля Салмана, министр обороны 31-летний Мухаммад бин Салман. Одновременно он назначен вице-премьером страны.

31-летний Мухаммад считается очень влиятельным политиком, имеющим тесные связи с США. Он руководит саудовской военной операцией в Йемене.

По данным арабоязычного телеканала Аль-Арабия, нового крон-принца уже поздравил американский президент Дональд Трамп, выразивший желание укреплять двусторонние отношения.

До сих пор саудовским наследным принцем был 57-летний Мухаммад бин Наеф, племянник короля.

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