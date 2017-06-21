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В Румынии социал-демократы отправили в отставку свой же кабинет

Сорин Гриндяну

Правящая Социал-демократическая партия Румынии добилась вотума недоверия своему же правительству. Выдвинувшие Сорина Гриндяну на пост премьер-министра всего 6 месяцев назад, 21 июня социал-демократы добились, чтобы парламент отказал ему в доверии.

На минувшей неделе Социал-демократическая партия заявила, что лишает поддержки премьер-министра, поскольку он задерживает принятие реформ, которых требует Евросоюз. Однако Гриндяну отказался уйти в отставку и обвинил лидера партии Ливиу Драгню в попытке сосредоточить в своих руках максимальную власть.

На прошлых парламентских выборах в декабре 2016 года социал-демократы победили с большим отрывом, но не набрали абсолютного большинства голосов и смогли сформировать правительство только в коалиции с Альянсом либералов и демократов.

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