Экс-глава МВБ США: хакерские атаки не повлияли на результат выборов

Бывший министр внутренней безопасности США Джей Джонсон отстаивает решение администрации Обамы повременить с раскрытием сведений о вмешательстве России в прошлогоднюю президентскую кампанию.

"Мы не хотели создавать впечатления, будто администрация пытается подыграть Хиллари Клинтон", сказал Джонсон на состоявшихся в среду слушаниях в Комите по разведке нижней палаты Конгресса. Руководители спецслужб также опасались, что быстрая огласка поставит под угрозу безопасность американских информаторов за границей или выявит пробелы в системе взаимодействия спецслужб со штатными и местными учреждениями, отвечающими за проведение выборов.

ФБР еще в августе обнаружило признаки попыток хакеров, работавших на Россию, пробить электоральные базы данных в 21 штате. Однако Джонсон и тогдашний шеф национальной разведки Джеймс Клэппер раскрыли информацию только в начале октября. Их решению предшествовала длинная череда публикаций компрометирующих Клинтон электронных писем, снятых с серверов Национального комитета Демократической партии и с личного аккаунта руководителя избирательного штаба Клинтон Джона Подесты.

Джонсон и другие выступавшие на слушаниях вновь подтвердили, что хакерские атаки никак не отразились на результатах голосования. Вместе с тем руководитель Управления контрразведки ФБР Уильям Пристап выразил мнение, что вмешательства российских хакеров в электоральную систему США продолжатся, "так как Россия связывает возрождение своего национального величия с подрывом американских демократических устоев".