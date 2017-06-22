Трамп предложил оснастить стену с Мексикой солнечными батареями

Президент США Дональд Трамп намерен установить солнечные батареи на стене вдоль границы с Мексикой. Её строительство было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

По словам главы Белого дома, стена будет "вырабатывать электроэнергию и платить сама за себя". В таком случае Мексике придётся заплатить за стену намного меньше денег, заявил Трамп.

Трамп подписал указ о возведении стены на границе США и Мексики в конце января. По мнению президента, она поможет в борьбе с незаконной иммиграцией и контрабандой наркотиков.

В начале года Министерство внутренней безопасности США оценило расходы на заграждение в более чем 20 миллиардов долларов. По словам Трампа, строительство частично оплатит мексиканское правительство. Мексика платить за пограничный барьер отказалась.