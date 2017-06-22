Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии и его дочери

Басманный суд Москвы в четверг арестовал имущество бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщает "Интерфакс". Арест наложен на квартиру и дом самого чиновника, а также на семь квартир и два участка, находящихся в собственности его дочери.

Александр Соловьев был задержан и арестован 4 апреля. В тот же день президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Соловьев в период с 2014 по 2016 годы получил почти 140 миллионов рублей от организаций, которые строили мосты через реки Кама и Буй. Взамен глава республики обеспечивал оплату работ из федерального и регионального бюджетов.

Александр Соловьев возглавил Удмуртию в 2014 году.