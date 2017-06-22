Суд отклонил иск к Google, удалившей ссылки на публикации о расизме

Арбитражный суд в Москве отклонил иск информационно-аналитического центра "Сова" к поисковой системе Google, которая удалила ссылки на материалы о насилии на почве расизма.

Речь идет о новостях 2006 и 2008 годов, посвященных уголовному делу о нападении скинхедов на гражданина Анголы в Обнинске. Ссылки на материалы были удалены по закону о так называемом "праве на забвение".

В центре "Сова" считают, что законодательной нормой воспользовался кто-то из осужденных.

Закон о "праве на забвение" действует в России с 2016 года и позволяет гражданам требовать от операторов поисковых систем удалять ссылки на не устраивающую их информацию. Это, в частности, распространяется на сведения о преступлениях в случае погашенной судимости.