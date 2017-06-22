Россиянам рекомендуют привиться от гепатита из-за ЛГБТ в Европе

Роспотребнадзор в четверг призвал россиян, выезжающих в Европу, сделать прививки от гепатита из-за ЛГБТ-фестивалей и якобы связанного с ними риска заражения.

В официальном пресс-релизе ведомства подчеркивается, что за последний год возросло количество заражений гепатитом А среди гомосексуальных мужчин.

В своем сообщении Роспотребнадзор ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и практически дословно повторяет ее пресс-релиз, включая упоминание Всемирного прайд-фестиваля 23 июня в Мадриде.

При этом рекомендации ВОЗ адресованы, в первую очередь, посетителям ЛГБТ-мероприятий. В российском ведомстве такой поправки не делают.