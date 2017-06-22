Сейм Польши внес поправки в закон о сносе памятников коммунизма

Сейм Польши проголосовал в четверг за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Закон предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе памятников Красной Армии.



В ходе голосования за высказались 408 депутатов, против были 7, воздержались 15.



В обновленном законе говорится, что памятники и другие подобные объекты "не могут воздавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".

К этим объектам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории Польши насчитывается 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной Армии.