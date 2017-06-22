Несколько российских провайдеров временно заблокировали Google.ru

Российскую версию поисковика Google временно заблокировали сразу несколько интернет-провайдеров. Страница поисковой службы попала в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

В страница Google.ru не отображалась у пользователей провайдеров ТТК, "МарьиноНет", "Наука и связь" и "Авакс".

Российская версия Google находилась в списке запрещенных сайтов еще с прошлого года. Почему решение о блокировке принято именно сейчас, неизвестно.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что на сайте некой букмекерской компании стояла переадресация на Google. Сейчас ее убрали и проблема с блокировкой доступа решена, пояснил глава ведомства.

В настоящее время информации о блокировке Google на сайте Роскомнадзора нет.