Президент RFE/RL отверг обвинения в адрес "Крым.Реалии"

Публикация портала "Крыминформ", в которой журналистов проекта Украинской службы Радио Свобода "Крым.Реалии" обвиняют в государственной измене, является посягательством на их безопасность и их профессию, заявил в четверг президент медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа (RFE/RL) Томас Кент.

Он отметил, что "Крым.Реалии" предоставляет жителям аннексированного Россией полуострова Крым доступ к достоверной информации и руководствуется принципами демократических ценностей и плюрализма, разделяемыми государствами во всем мире, включая Россию и США.

Томас Кент также подчеркнул, что независимые журналисты подвергаются давлению на территории Крыма.

Накануне сайт "Крыминформ", связанный с российскими властями на полуострове, опубликовал материал, озаглавленный "Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать". Его авторы обвиняют проект "Крым.Реалии" в "подрывной деятельности" и вмешательстве в российские политические процессы.