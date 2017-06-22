Калининградские "титушки"

Слово "титушки" вошло в политический лексикон Украины в 2013 году, незадолго до Майдана - таким термином (по фамилии наиболее известного "титушки") обозначались молодые люди спортивного телосложения, нанимаемые властями и околовластными структурами для силового противостояния политическим оппонентам. Агрессивных участников движений НОД или SERB можно считать российским аналогом "титушек", но с оговорками - они все же нападали на активистов не за деньги, а по политическим мотивам. Несколько иная ситуация, как пишет "Открытая Россия", в Калининграде, где провокаторам 12 июня удалось сорвать акцию сторонников Алексея Навального.

В Калининграде на акции 12 июня была замечена группа агрессивно настроенных молодых людей крепкого телосложения. По рассказам участников акции, именно они затеяли драку во время антикоррупционной прогулки по городу. Как позже признались сами молодые люди, на акции они «выполняли свою работу» и получили за это по тысяче рублей.

События развивались так:

Как нам рассказал координатор «Открытой России» в Калининграде Яков Григорьев, несколько дней назад к нему во «ВКонтакте» обратился мужчина, который присутствовал на антикоррупцинной акции 12 июня.

Мужчина нашел золотую цепочку, которую кто-то обронил во время акции, приблизительно в том же месте, где завязалась драка и произошло нападение на женщину. Он сделал объявление во «ВКонтакте», чтобы вернуть найденную вещь владельцу. На запись откликнулся некий молодой человек, который сообщил, что цепочка принадлежит ему. Молодые люди назначили встречу.

«Он его узнал по фотографии на аватарке во „ВКонтакте“. Он же сам присутствовал при нападении. Он увидел на аватарке лицо и сразу же опознал одного из „титушек“ на акции. Видео и фотографии момента нападения были в интернете. Он полез удостовериться — и да, действительно, это был он. После этого он позвал меня поприсутствовать на их встрече», — рассказывает Григорьев.

На встречу Яков Григорьев позвал также своего знакомого Антона, жену которого ударили на акции. Мужчина мог опознать во владельце цепочки того, кто ударил его супругу.

На возмущение активистов относительно того, что "титушки" нападали на мирных участников акции, в том числе и женщин, те отвечали, что "выполняли работу":

— Есть. Ну то есть смотрите. Вы работаете? У вас есть работа. Вам дают задание — вы делаете.

Кто именно заплатил им деньги, молодые люди не сказали. Личности некоторых из них опознаны или, во всяком случае, очень похожи на некоторые профили ВКонтакте. Некоторые из них, как утверждается, близки к местным казакам, которые тоже не чуждались политического насилия:

В марте 2017 года в Калининграде был осужден казак Евгений Березовский. 26 октября 2014 года казак напал на участника «Марша мира» Евгения Гришина, который после избиения почти полностью потерял зрение. Суд приговорил Березовского к одному году колонии-поселения условно, но, принимая во внимание заслуги казака перед государством, по амнистии в честь 70-летия Победы освободил его от наказания.

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​А вот еще несколько новостей кампании Навального:

- В Кирове спустя несколько часов после открытия штаба подожгли машину его координатора.

- Леониду Волкову накануне принесли повестку прямо в прямом эфире, а когда он пришел в ОВД по повестке - задержали, ему грозит 10 суток ареста.

- но есть и хорошие новости - директора ФБК Романа Рубанова из-под ареста выпустили!