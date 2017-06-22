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Директор ФБК Рубанов вышел на свободу после ареста

Директор ФБК Роман Рубанов

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов вышел из спецприемника в Москве, где отбывал 10 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полицейскому.

Сразу после освобождения Рубанов отправился в Симоновский суд Москвы, куда был доставлен глава штаба Навального Леонид Волков по обвинению в организации несогласованного митинга на Тверской улице 12 июня.

Накануне проведения акции 12 июня на проспекте Сахарова основатель ФБК Алексей Навальный заявил об отмене мероприятия из-за давления и препятствий со стороны властей. Оппозиционер призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу. Рубанов при этом, как заявитель митинга, остался на проспекте Сахарова, где и был задержан.

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