"Костя – настоящий герой"

Чудом выживший после избиения и оставшийся инвалидом защитник Химкинского леса Константин Фетисов не может получить положенную ему компенсацию. 4 ноября 2010 года на Фетисова, выступавшего против коррупции в Химках и вырубки леса, напали у подъезда и пробили голову бейсбольной битой. Ранее так же, битами, был искалечен редактор газеты "Химкинская правда" Михаил Бекетов, который умер через несколько лет, не оправившись от болезни. Защитники Химкинского леса не раз высказывали предположение, что заказчиком нападений мог быть мэр Химок, бывший военный Владимир Стрельченко, против деятельности которого выступали активисты.

Долгое время после избиения Фетисов находился в коме, потом снова учился ходить и говорить. Семья потратила на его лечение и восстановление огромные деньги. Преступление было расследовано, все причастные установлены. Выяснилось, что его организатором стал чиновник химкинской администрации Андрей Чернышов, а одним из исполнителей его подчиненный Андрей Каширин. Они получили 6 лет лишения свободы, но вскоре вышли по УДО. Заказчиков преступления так и не нашли.

Накануне нападения Фетисов, который был активистом движения "Солидарность" и партии "Правое дело", участвовал в пикете против свалки бытовых отходов, где критиковал местные власти

До нападения у Константина Фетисова был свой бизнес – он был учредителем и генеральным директором телекоммуникационной компании "Информ-Телеком", торгующей компьютерами. Потом, по понятным причинам, фирма разорилась и закрылась. Жена Фетисова Марина, учительница по профессии, вынуждена была продать дачу, машину и личные вещи, чтобы оплатить дорогостоящее лечение и курс реабилитации.

Фетисов подал в суд на Чернышева и Каширина, требуя компенсировать вред, причиненный его здоровью. Пострадавшая сторона просила 8 млн рублей, суд удовлетворил иск частично, присудив выплатить Фетисову 1,3 млн рублей.

Проживающий в Химках Андрей Чернышев теперь платит Фетисову 8 тысяч рублей в месяц. Деньги Константин получал дважды – в апреле и мае 2017 года.

Но приставы Царицынского отдела судебных приставов Москвы до сих пор не могут или не хотят искать Андрея Каширина. Константин и его родные не раз ездили к приставам, те пообещали, что когда-нибудь обязательно того найдут и опишут его имущество, но Фетисовым кажется, что над ними просто издеваются.

Константин Фетисов так и полностью и не восстановился после жестокого избиения битой по голове. Он иногда забывает, с кем общается, переспрашивает, просит напомнить, о чем говорил только что. Тем не менее, он прекрасно осознает, что стал жертвой чудовищного преступления, что покалечившие его люди – на свободе, а российское государство продолжает над ним издеваться:

– Три года я находился в разных больницах, я пытался понять, кто я, где я нахожусь, в какой стране, в каком мире. Четыре года назад мне в Бурденко пластину в голову вставили, после этого я летом два месяца был в больнице на Таганке, где лечат патологии речи, учился говорить и понимать. В этом году я начинаю уже вспоминать, думать, общаться – говорит Фетисов. – Я езжу на лекции и круглые столы в Центр Сахарова, в международный "Мемориал", в Центр толерантности, в Еврейский музей. Хожу на мост Немцова. Я знаю, что когда на меня напали, их поймали и посадили. Я тогда был в больнице и просто не понимал, о чем меня следователи спрашивали и не отвечал на их вопросы. Наш адвокат Сталина Гуревич подала на них в суд два года назад. Полтора года прошло, но деньги от Чернышова я начал получать только два месяца назад. А второго так и не могут найти, чтобы он платил мне компенсацию, говорит Константин Фетисов.

Адвокат Константина Фетисова Сталина Гуревич говорит, что подобная нерасторопность – это общая практика работы судебных приставов в России. Судебных решений много, приставов мало, и пока клиент не начинает активно и регулярно жаловаться руководству Службы судебных приставов, ничего не происходит. Само судебное решение, по которому Фетисову присудили 1,3 млн рублей компенсации, адвокат считает издевательством, потому что человека серьезно покалечили, сломали ему жизнь.

Приговор чиновнику химкинской администрации Андрею Чернышеву был вынесен Мособлсудом летом 2013 года. Суд установил, что он организовал расправу над Константином Фетисовым в качестве "акции устрашения". Экс-чиновник был признан виновным в соучастии в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением на два года права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Еще два фигуранта этого дела – Вячеслав Ковалев и Максим Кривенцов – были оправданы присяжными.

В ноябре 2012 года Мособлсуд вынес приговор главному фигуранту этого дела – Андрею Каширину, обвинявшемуся в покушении на убийство по ст. 33, ч. 1; ст. 116 УК, а также ст. 33, 30 и 105 УК ("Подстрекательство и пособничество в совершении побоев", "Подстрекательство и пособничество в покушении на убийство"). Роль Каширина сводилась к тому, чтобы найти людей, которые совершат преступление. За это ему обещали трудоустройство в администрации и помощь в бизнесе. Каширин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и пошел на сделку с правосудием. Несмотря на то что прокурор просил для него 7 лет лишения свободы, суд назначил Каширину 4 года в колонии.

Полтора года назад выяснилось, что Чернышев и Каширин вышли на свободу по УДО. И сейчас, после следствия и суда, которые вроде бы завершились в пользу Фетисова, его адвокату Сталине Гуревич сложно сказать, что правосудие восторжествовало:

Чернышов перечисляет ему по 8 тысяч рублей в месяц, и это совершенно издевательская сумма

– Чернышов перечисляет ему по 8 тысяч рублей в месяц, и это совершенно издевательская сумма. Конечно, он перевел с себя машины, квартиры, дачи, но есть наверняка имущество его жены, а по закону она также несет ответственность, если это совместно нажитое в браке имущество. Соответственно, могут взыскать какие-то предметы роскоши, даже телевизоры и холодильники, продать и передать деньги Константину. А Каширина в принципе не могут найти, как они говорят. Но ведь есть масса способов – например, можно ограничить выезд должника за границу. Можно попытаться найти его по месту регистрации, ведь где-то же он зарегистрирован, и там находится какое-то его имущество, на которое можно наложить взыскание, закон это предусматривает. Но приставы просто не считают нужным себя утруждать, – считает адвокат Сталина Гуревич.

Жена Константина Марина рассказала, что жизнь семьи после избиения ее мужа сильно изменилась.

Каждые две недели ездит к судебным приставам, которые не хотят выполнять свою работу

– Во-первых, Костя стал инвалидом. И вся беда в том, что он не может найти себе работу сейчас. Потому что, когда человеку за 50 лет, ситуация такая, что он просто не может найти работу. Восемь тысяч рублей пенсия по инвалидности, вот на что он существует. Но я работаю. Я учительница, моя зарплата – 40-45 тысяч рублей, на нее мы и живем, говорит Марина Фетисова. – Нежелание приставов исполнять решение суда – просто издевательство! Я потратила на лечение, адвокатов, на сиделку, реабилитацию и так далее два миллиона рублей. Кроме того, он потерял здоровье и бизнес, все потерял. Костя сейчас каждые две недели ездит к судебным приставам, которые не хотят выполнять свою работу.



Выступления против строительства дороги Москва-Санкт-Петербург и уничтожения Химкинского леса стали одним из первых мощных массовых протестов граждан, защищающих среду своего обитания. Противостояние жителей и чиновников напоминало военные действия, да и было, по сути, войной: после нескольких нападений в больнице умер редактор газеты "Гражданское содействие" Анатолий Юров, активно критиковавший строительство. Был жестоко избит битами еще один критик власти, главный редактор "Химкинской правды" Михаил Бекетов. Так и не оправившись, через несколько лет после нападения он умер. Одна из активистов движения Евгения Чирикова, которую не раз избивали на акциях в защиту леса, грозились отобрать детей и разрушить бизнес, была вынуждена была эмигрировать в Эстонию. Даже после всего, что пришлось пережить, ей кажется, что борьба не была напрасной:

Костя на моих глазах после трепанации, после реанимации сидел с букварем и учился говорить, читать, писать по учебникам первого класса

– История борьбы за Химкинский лес довольно печальная, конечно. А Костя Фетисов – настоящий герой. Его избили битами по голове, у него голова была фиолетового цвета, он попал в реанимацию и перенес там кучу всяких страданий. Я это все очень переживала вместе с его женой Мариной, мы периодически общались, она выходила на связь, просила помощи. Мы пытались как-то собирать деньги, помогать, и я помню отчаяние Марины, которая вынуждена была уже продавать дачу, машину, продавать личные вещи. Поэтому семье деньги очень нужны. Костя на моих глазах после трепанации, после реанимации сидел с букварем и учился говорить, читать, писать по учебникам первого класса, и сейчас он уже пишет, дает интервью, немножко возвращается к жизни, – рассказывает Евгения Чирикова. – Это уникальный человек, который заново учится жить в таком зрелом возрасте.

–​ Дорогу, из-за которой пострадало так много человек, все же построили...

Лес не так хорош, как был до строительства, но он хотя бы есть, людям есть где гулять

– Дорогу, конечно, построили, но деревьев вырубили меньше, чем планировалось изначально. Лес не так хорош, как был до строительства, но он хотя бы есть, людям есть куда прийти погулять. Наша борьба была не напрасной, мы показали другим пример гражданского сопротивления. У нас есть сайт Activatica.org, где отмечены такие точки сопротивления по всей России. Они есть. Если люди не будут сопротивляться, у них можно будет отобрать все что угодно, как сейчас вот отбирают собственность в Москве. И чтобы совсем не превратиться в Северную Корею, надо сопротивляться. Наш пример был ярким, первым и важным. Если говорить про строительство дороги – проект чудовищный, но нам удалось вскрыть коррупционную схему, как французская компания "Vinci" отмывает деньги в интересах олигарха Ротенберга, отправляет ему деньги в кипрский офшор. Мы добились полицейского расследования против компании "Vinci" во Франции. Расследование еще не завершилось, оно идет. Мне кажется, это важный прецедент. Мы пытаемся наказать этих негодяев. А людей, которые организовывали этот проект, наказал бог – эта трасса непопулярна, по ней не ездят, и денег они с нее не получают.

Проехать по новой трассе от Москвы до Санкт-Петербурга для легковых автомобилей стоит больше 1 тысячи рублей. Для грузовиков она будет еще выше. Объехать Вышний Волочек по новой дороге строит 200 рублей. Планируется, что окончательно трасса будет готова к маю 2018 года, когда Россия примет Чемпионат Мира по футболу.